به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۸ آبان پاریس میزبان حضور پر زرق و برق ستارگان دنیای فوتبال برای شرکت در مراسم اهدای توپ طلا خواهد بود، جایی که قرار است بهترین بازیکن فوتبال جهان در فصل ۲۰۲۲-۲۳ معرفی شود.

به طور گسترده نزد رسانه‌ها و افکار عمومی جهان تصور می‌شود که لیونل مسی هشتمین توپ طلا را در اختیار خواهد گرفت چرا که در جام جهانی مؤثرترین بازیکن تیم ملی آرژانتین بود و کمک کرد این کشور نخستین کاپ قهرمانی جهان را پس از سال ۱۹۸۶ به دست بیاورد.

این مقام آن چنان مهم بود که کمتر کسی می‌تواند با این انتخاب که «مسی بهترین بازیکن فوتبال جهان است» مخالفت کند. اما اگر حتی یک درصد قرار باشد یک انتخاب جایگزین انجام شود، چه کسی ممکن است انتخاب شود؟

ارلینگ هالند؛ رکوددار در لیگ جزیره

«فرانس فوتبال» در گزارشی از کسانی که قرار است برای انتخاب بهترین بازیکن جهان رأی دهند درخواست کرده است سه چیز را در هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه کدام بازیکن بهترین بازیکن جهان است در نظر بگیرند: «عملکرد فردی». «عملکرد و افتخارات تیمی» (باشگاهی و بین‌المللی) و «کلاس و بازی جوانمردانه».

«ارلینگ هالند» فصل گذشته ۵۳ بازی برای منچسترسیتی انجام داد و آمار خیره کننده ۵۲ گل در تمام رقابت‌ها را رقم زد. او بهترین گلزن لیگ جزیره در فصل ۲۰۲۲-۲۳ با ۳۶ گل بود و موفق شد بهترین آمار گلزنی در تاریخ لیگ جزیره را برای خود ثبت کند. این آمار آن‌قدری خیره کننده بود که ۳۰ گل هری کین در همان فصل برای تاتنهام به چشم نیامد هرچند این تعداد گل هم در نوع خود بی نظیر بود. او همچنین با ۱۲ گل زده در ۱۱ بازی لیگ قهرمانان اروپا بهترین گلزن این مسابقات بود. این بازیکن تاکنون در ۳۳ مسابقه لیگ قهرمانان اروپا موفق به ثبت ۳۷ گل شده است.

هالند در عملکرد تیمی هم آمار موفقی داشته است. منچسترسیتی موفق شد فصل گذشته، سه‌گانه (لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا) را به دست بیاورد. عملکرد بین‌المللی او اما چندان به چشم نیامده است. تیم ملی نروژ به جام جهانی صعود نکرد و امیدهای آنها برای صعود به جام ملت‌های اروپا هم چندان پررنگ نیست. اما این اتفاق در سطح ملی در حقیقت تقصیر او نیست. او فصل گذشته در چهار بازی برای کشورش چهار گل به ثمر رساند که آماری قابل قبول است.

او همچنین از لحاظ اخلاق فوتبالی و بازی جوانمردانه هم آمار خوبی داشته است. هالند در هفت سال فوتبال حرفه‌ای هرگز از زمین بازی اخراج نشده است و به عنوان یک فوتبالیست باشخصیت از او اسم برده می‌شود.

لائوتارو مارتینز؛ لایق توپ طلا

«سیمونه اینزاگی» سرمربی اینتر ایتالیا در خصوص «مارتینز» گفته است او لایق توپ طلاست. مارتینز در فصل اخیر ۳۲ بار برای اینتر گلزنی کرد و گل‌های او در لیگ قهرمانان اروپا به این تیم کمک کرد به فینال اروپا صعود کنند. هرچند اینتر در بازی فینال مغلوب منچسترسیتی شد اما موفق شد برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ به فینال لیگ قهرمانان برسند.

مارتینز در فینال کوپا ایتالیا و سوپرکاپ فصل گذشته موفق شد برای اینتر گلزنی کند و البته نقشی کلیدی در قهرمانی آرژانتین در جام جهانی قطر داشت.

کیلیان امباپه؛ آقای گل و رکوردشکن

«کیلیان امباپه» از آن دست بازیکنانی است که از حضور در تیم باشگاهی خود چندان راضی نیست. او یک بار در مصاحبه با مجله «فرانس فوتبال» گفته بود: «فکر می‌کنم حضور در پاری سن ژرمن کمک زیادی به من نمی‌کند»

هرسال زمزمه‌های پیوستن این مهاجم فرانسوی به رئال مادرید مطرح می‌شود و هر سال در پاریس می‌ماند. «پی اس جی» با وجود میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری هنوز نتوانسته است در سطح اروپا به جایگاه قابل توجهی برسد.

امباپه با ۲۹ گل آقای گل فرانسه شد و به پاری سن ژرمن کمک کرد قهرمان لیگ فرانسه شود و با ۵۴ گل موفق شد رکورد گلزنی یک بازیکن فرانسوی در یک فصل برای باشگاه و تیم ملی را بشکند (این رکورد در اختیار جاست فونتن در سال‌های ۱۹۵۷-۱۹۵۸ بود).

حضور در فینال جام جهانی و به ثمر رساندن هشت گل در این مسابقات از نکات مثبتی است که می‌تواند اهدای توپ طلا به این ستاره فرانسوی را توجیه کند. شاید تنها مزیت نسبی لیونل مسی به امباپه برتری در فینال جام جهانی باشد. شاید اگر پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا از مرحله یک شانزدهم جلوتر می‌رفت باید امباپه را یکی از گزینه‌های جدی توپ طلا قلمداد می‌کردیم. هرچند او ۲۴ سال سن دارد و عصر طلایی او هم به زودی فرا خواهد رسید.

جود بلینگهام؛ ۲۰ ساله‌ای با بازی هیجان‌انگیز و خاص

مسی قهرمان جام جهانی شد و در آمریکا هم تیم میامی را به یک جام تاریخی رساند. اما آیا حقیقتاً «لیونل مسی» در ۳۶ سالگی بهترین فوتبالیست حال حاضر جهان است و یا آنگونه که تصاویر تلویزیونی از دوحه تا دالاس به ما نشان می‌دهد او بهترین «قدم زن» فوتبال جهان است؟

بسیاری می‌گویند اگر قرار بود دستمزد و قیمت مسی به مبلغی معقول برسد و اگر در یک سمت او باشد و در سمت دیگر هم «جود بلینگهام» ستاره ۲۰ ساله رئال مادرید قرار گرفته باشد چند باشگاه حاضرند برای خرید مسی رقابت کنند و خرید بلینگهام را نادیده بگیرند؟

این ستاره ۲۰ ساله در سه ماه حضور در رئال مادرید درخشش خیره کننده‌ای داشته است و به گونه‌ای فوتبال بازی می‌کند که هر بیننده‌ای را خیره کرده است و به راستی لیاقت این پیراهن ارزشمند را دارد. اما ارزش او صرفاً به دلیل گل‌هایی که در این چند هفته در رئال مادرید به ثمر رسانده است محدود نمی‌شود کمااینکه او گل‌های بسیار بیشتری هم پیش از این به ثبت رسانده است.

بلینگهام موفق شد بهترین بازیکن لیگ انگلیس شود و در بورسیا دورتموند آنچنان عملکرد خوبی داشت که توانست این تیم را به قهرمانی آلمان برساند و عملکردش در مقایسه با مسی پاری سن ژرمن هم بهتر بود. شاید در دنیای امروز فوتبال، بلینگهام هیجان‌انگیزترین و خاص‌ترین فوتبالیست باشد، کسی که در هر بازی می‌تواند بیننده را شگفت زده کند.