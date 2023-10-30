به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به دنبال درز اخباری مبنی بر تلاش قطر برای دستیابی به توافقی در راستای تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری از سفر رییس سازمان اطلاعات خارجی این رژیم (موساد) به قطر پرده برداشتند.

بر پایه این گزارش، رسانه‌های عبری فاش کردند که «دیوید بارنیا» رییس موساد شنبه گذشته در سفری محرمانه به دوحه رفته بود.

منابع صهیونیستی درباره جزییات این سفر سری اعلام کردند که رییس موساد برای گفت‌وگو درباره اسرای صهیونیست در نوار غزه به دوحه سفر کرده بود.

رسانه‌های عبری به جزییات بیشتری از این سفر سری اشاره‌ای نکرده‌اند.

به تازگی اخباری مبنی بر تلاش مشترک قطر و آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور آزادی اسرای صهیونیستی در نوار غزه منتشر شده است.

نیروهای گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس ۱۵ مهر عملیات «طوفان الاقصی» را علیه صهیونیست‌ها آغاز کردند و همزمان با موشک و راکت باران شهرک‌های منطقه «غلاف غزه» به این شهرک‌ها نفوذ کرده و بیش از ۲۰۰ صهیونیست را به اسارت گرفتند.

حماس طی روزهای گذشته در اقدامی انسان دوستانه چند اسیر صهیونیست غیرنظامی را آزاد کرد.

عملیات طوفان الاقصی امروز وارد بیست و چهارمین روز خود شد و حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی به رغم مخالفت‌ها و هشدار سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنان ادامه دارد.