به گزارش خبرگزاری مهر، «الی کوهن» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی امروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: با توجه به اظهارات تندی که از سوی ترکیه مطرح شده است، دستور بازگشت نمایندگان دیپلماتیک از آنجا را به منظور ارزیابی مجدد روابط بین اسرائیل و ترکیه صادر کرده‌ ام.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ساعاتی پیش در «راهپیمایی بزرگ فلسطین» در استانبول واقع در این کشور در سخنانی اعلام کرد: از اسراییل انتقاد می کنیم چون دِینی به آن نداریم؛ اما غربی ها برعکس ما مدیون (رژیم) اسراییل هستند. اسراییل چگونه وارد منطقه شد؟ آن ها اشغالگر هستند. کشورهای غربی مهم ترین مسئول رخ‌دادهای جاری در غزه هستند. آن ها به طور کامل از کودک‌کش ها در غزه حمایت می کنند. کسانی که برای اوکراین اشک تمساح می ریختند؛ اکنون در قبال تحولات غزه سکوت اختیار کردند. همان افراد که برای اوکراین نگران بودند، امروز از اسراییل حمایت می کنند؛ دست آن ها به خون های ریخته شده، آلوده است.

وی در ادامه افزود: اسراییل و برخی از طرف های دیگر پشت پرده حمایت از گروه های تروریستی در شمال سوریه و عراق هستند. البته، اسراییل بدون حمایت کشورهای غربی حتی ۳ روز هم دوام نمی آورد و ما در تلاش برای معرفی اسراییل به عنوان جنایتکار جنگی در جهان هستیم. آنچه در غزه رخ داده است؛ دفاع از خود نیست، بلکه قتل عام های شنیع به شمار می آید.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه گفت: مقامات غربی در قبال غزه کر و لال شده‌اند و فریادهای کشته شدگان در غزه و توصیه های دبیرکل سازمان ملل در این خصوص را نمی شنوند. آنچه در غزه رخ داده، تنها موضوع مردم غزه نیست؛ بلکه مسأله همه ما است. ما نباید هرگز به شرکای جنایات رخ داده علیه مردم غزه تبدیل شویم.