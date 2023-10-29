مهدی ساعی مدیر گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا درباره برگزاری پویشی در این شبکه رادیویی به خبرنگار مهر بیان کرد: پویش «صباخوانی» غزل‌های حافظ با هدف تولید برنامه‌هایی با محوریت مردم و صدای مردم که یکی از اهداف سازمان در سیر تحولی جدید است در رادیو صبا راه‌اندازی شد.

وی اضافه کرد: رادیو صبا در این پویش برای شب یلدا تدارک می بیند و این بار غزل‌های حافظ که دارای کلمه صبا هستند، توسط مردم بازخوانی می شود.

ساعی بیان کرد: در این پویش چند اتفاق می‌افتد، اول اینکه حدود ۱۰۰ غزل منتخب از دیوان حافظ با صد صدای مختلف خواهیم داشتم و حتما این خوانش ها همراه با لهجه و گویش های مختلف است، از طرف دیگر هدف برنامه که تولید و برنامه سازی توسط خود مردم است محقق می شود.

مدیر گروه مسابقات و تفریحات یادآور شد: با توجه به اینکه غزل‌های حافظ ممکن است توسط مردم به درستی خوانده نشود، در سایت رادیو صبا غزل‌های منتخب همراه با فایل صوتی خوانش صحیح بارگذاری شده است، که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت رادیو صبا و بخش «صباخوانی» غزل مورد نظر خود را انتخاب کنند و بعد از شنیدن فایل صوتی غزل را بازخوانی کرده و فایل صوتی خود را در سامانه بارگذاری کنند.

ساعی اظهار کرد: سامانه هدهد رادیو صبا اکنون حدود ۲۸۰۰ عضو دارد که پیش بینی می‌کنیم با این پویش کاربران پویش تا حد زیادی افزایش پیدا کنند. برنامه‌ای که قرار است این پویش را پیش ببرد برنامه «شما و صبا» است که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ شب روی آنتن است و هر شب منتخبی از «صباخوانی» غزل‌های حافظ توسط مردم را پخش می‌کند. علاقه‌مندان تا اول آذر فرصت بارگذاری فایل‌های صوتی خود را در سامانه هدهد دارند که این فرصت قابل تمدید است.

مدیر گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا در پایان گفت: شب یلدا قرار است بعد از داوری، بهترین فایل‌های ارسالی «صباخوانی» غزل‌های حافظ توسط مردم اعلام و از آنها در ویژه برنامه «شب یلدا» تقدیر شود. فایل های صوتی «صباخوانی» غزل‌های حافظ در بخش های مختلف از رادیو صبا پخش خواهد شد.