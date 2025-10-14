به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا، در گفتگو با شبکه خبر درباره سومین دوره پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» توضیح داد.
وی با اشاره به اینکه این دوره نسبت به ۲ دوره گذشته آغاز متفاوتی داشت و این بار از تهران خارج شده و به صورت رسمی در حافظیه شیراز برگزار شد، گفت: هدف ما از آغاز این پویش، فراهم آوردن فرصتی برای مشارکت مردم بود تا بتوانیم دیوان کامل حافظ را با صدای علاقهمندان به صورت صوتی ضبط کنیم.
افتخاری توضیح داد که سیاستگذاری این پویش به گونهای بوده که در هر دوره تعدادی از غزلهای حافظ که حداقل یک بار واژه «صبا» در آنها به کار رفته انتخاب میشد و این غزلها برای بازخوانی در اختیار علاقهمندان قرار میگرفت. در ۲ دوره گذشته، حدود ۱۶۰۰ اثر برای داوری دریافت شده بود که از میان آنها نزدیک به ۷۰۰ اثر در دوره اول و ۹۰۰ اثر در دوره دوم واجد شرایط داوری بودند.
وی افزود: امسال چهل غزل جدید از دیوان حافظ به مسابقه اضافه شده و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق تارنمای شبکه صبا ارسال کنند. دریافت آثار از روز افتتاحیه که مصادف با بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ بود، آغاز شده است. هیئت داوران متشکل از کارشناسان خبره به بررسی آثار میپردازند و بعد از پایان دوره، برترین خوانشها انتخاب و در شب یلدا طی مراسمی در حافظیه شیراز از برگزیدگان تقدیر میشود. برگزیدگان هر دوره پس از داوری به استودیو دعوت میشدند تا آثارشان به صورت تصویری ضبط و در قالب مجموعهای صوتی و تصویری منتشر شود. در سال گذشته چهل غزل اول و امسال چهل غزل دوم در این قالب آماده شده است.
افتخاری تاکید کرد که رادیو صبا با هدف ایجاد پلی میان سنت و نوآوری، در مسیر تولید مجموعهای صوتی و تصویری قرار دارد که خوانشهای مردمی غزلهای حافظ را ثبت و منتشر میکند.
وی بیان کرد: این پروژه فرهنگی فرصتی است تا صدای مردم و شور خوانش غزلهای جاودانه حافظ به گوش نسلهای امروز و فردا برسد. صداهای بسیار خوبی از مخاطبان دریافت شده و برخی از آنها منحصر به فرد و قابل توجه بودند. این پویش علاوه بر مسابقه، بستری برای کشف استعدادهای نو در زمینه خوانش ادبی بود.
افتخاری درباره ویژهبرنامه صبای فارس توضیح داد که این برنامه هر شب ساعت ۲۰ پخش میشود و با همکاری مرکز صدای فارس تولید شده است. وی همچنین به پویش ملی «ایران جان» در هفته فارس اشاره کرد که با همکاری و تفاهمنامه مشترک میان رادیو صبا و مرکز فارس در حال اجرا است و قرار است پس از پایان هفته فارس، این برنامه به صورت دورهای ادامه یابد.
مدیر رادیو صبا در پایان عنوان کرد: با توجه به همکاریهای گسترده برنامه مشترکی نیز با مرکز صدای خراسان شمالی در حال تولید داریم که مانند برنامه «ترنم شبانه» به صورت منظم پخش خواهد شد و امیدواریم این نوع تولیدات مشترک با مراکز مختلف صدای استانها همچنان گسترش یابد.
