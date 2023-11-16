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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

از شنبه تا چهارشنبه هر هفته؛

«سیا سفید» رادیو صبا در قاب تلویزیون تماشایی می‌شود

«سیا سفید» رادیو صبا در قاب تلویزیون تماشایی می‌شود

برنامه «سیا سفید» شبکه رادیویی صبا روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در برنامه «نمای رادیو» شبکه نسیم پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «سیا سفید» روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در قاب برنامه نمای رادیو قرار می‌گیرد و راهی آنتن شبکه نسیم می‌شود.

«سیا سفید» عنوان برنامه سیاه‌بازی رادیویی است با حضور مخاطبان در استودیو ضبط و پخش شده است. در این برنامه شخصیت «سیا» یک موضوع اجتماعی و فرهنگی را برای شنوندگان مطرح می کند، که با توجه به بازخوردث که از مخاطبان حاضر دریافت می‌کند برنامه ادامه پیدا می‌کند.

سری جدید برنامه «نمای رادیو» به تهیه‌کنندگی مجید فتاحی شنبه تا چهارشنبه، هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۲۰ دقیقه روی آنتن این شبکه خواهد رفت.

کد مطلب 5940482
علیرضا سعیدی

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