به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «سیا سفید» روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در قاب برنامه نمای رادیو قرار میگیرد و راهی آنتن شبکه نسیم میشود.
«سیا سفید» عنوان برنامه سیاهبازی رادیویی است با حضور مخاطبان در استودیو ضبط و پخش شده است. در این برنامه شخصیت «سیا» یک موضوع اجتماعی و فرهنگی را برای شنوندگان مطرح می کند، که با توجه به بازخوردث که از مخاطبان حاضر دریافت میکند برنامه ادامه پیدا میکند.
سری جدید برنامه «نمای رادیو» به تهیهکنندگی مجید فتاحی شنبه تا چهارشنبه، هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۲۰ دقیقه روی آنتن این شبکه خواهد رفت.
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