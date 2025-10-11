به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، سومین دوره پویش ملی «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری مشترک رادیو صبا و صدای مرکز فارس، از فردا یکشنبه ۲۰ مهر همزمان با روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی، در آرامگاه حافظ آغاز می‌شود.

محمدباقر پروین‌نژاد، مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا، با اعلام این خبر گفت: پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» برای سومین سال متوالی با هدف ترویج فرهنگ غنی شعر فارسی و مشارکت مردمی در پاسداشت میراث ادبی کشور برگزار می‌شود. این رویداد، فرصتی است برای شنیدن صدای حافظ از زبان مردم، آن‌گونه که در دل‌ها نشسته و در جان‌ها جاری است. امسال با امضای تفاهمنامه رسمی با صدا و سیمای مرکز فارس، این پویش در قالب برنامه‌ای ویژه در آرامگاه حافظ و با حضور چهره‌های هنری، رسانه‌ای و مردمی برگزار می‌شود. همچنین در راستای پویش ملی «ایران جان، فارس ایران»، این برنامه بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که با محوریت فرهنگ و هنر استان فارس طراحی و اجرا شده‌اند.

در این ویژه‌برنامه که یکشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۸ به تهیه‌کنندگی الهه سلحشور و اجرای مریم خادم‌پور، حمید پارسا و بهنام ثمرده مجری صدای مرکز فارس برگزار خواهد شد، هنرمندان و خوانندگان شیرازی که در دوره‌های پیشین این پویش شرکت کرده‌اند، به‌عنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت و اجرای موسیقی زنده نیز از بخش‌های شاخص این برنامه است.

از دیگر بخش‌های قابل توجه برنامه، رونمایی از دومین مجموعه تصویری «صباخوانی غزل‌های حافظ» است که شامل گزیده‌ای از اجراهای مردمی غزلیات حافظ در دوره‌های گذشته است.

در این رویداد فرهنگی، محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا، به‌عنوان رئیس هیأت داوران این دوره از پویش، مهمان ویژه برنامه است.

پروین‌نژاد در ادامه تأکید کرد: پویش صباخوانی نه فقط یک رویداد فرهنگی، بلکه تلاشی رسانه‌ای و ملی برای زنده نگه داشتن لحن و صدای شعر فارسی است. این پویش به ما یادآوری می‌کند که ادبیات، بخشی از هویت ما است و باید با مشارکت عمومی آن را زنده نگه داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند با ضبط خوانش خود از غزل‌های حافظ و ارسال آن‌ها تا نیمه آذر از طریق سامانه هدهد در این پویش مشارکت کنند.

در کنار این برنامه، ویژه‌برنامه زنده «صبای فارس» نیز با محوریت شعر و موسیقی به مناسبت پویش ملی «ایران جان، فارس ایران»، از ابتدای هفته جاری هر شب به صورت کاری مشترک از رادیو صبا و صدای مرکز فارس روی آنتن می‌رود. این برنامه از استودیوی پخش صدای مرکز فارس به صورت زنده پخش می‌شود و هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

سومین پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» از ۲۰ مهر آغاز شده و تا شب یلدا ادامه دارد.