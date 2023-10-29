نامزدهای ایرانی جایزه آسترید لینگرن انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال‌الدین اکرمی در حوزه نویسندگی و رضا دالوند در حوزه تصویرگری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نامزد دریافت جایزه آسترید لینگرن ۲۰۲۴ شدند.

طبق اعلام رسمی مسابقه بین‌المللی آسترید لینگرن نامزدهای کانون در حوزه نویسندگی و تصویرگری مورد تأیید این نهاد قرار گرفت و اسامی آن‌ها در میان ۲۴۵ نامزد این مسابقه از ۶۶ کشور جهان قرار گرفته است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه نویسندگی جمال‌الدین اکرمی و در حوزه تصویرگری رضا دالوند را برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۴ معرفی کرده بود.

جایزه جهانی آسترید لیندگرن در سال ۲۰۰۲ با هدف دسترسی کودکان دنیا به داستان‌های خوب از سوی دولت سوئد راه‌اندازی شد. این جایزه به صورت سالیانه به یک فرد یا یک سازمان برای مشارکت ویژه در زمینه ادبیات کودک و نوجوان تعلق می‌گیرد.

این جایزه با مبلغ ۵ میلیون کرون سوئد، بزرگ‌ترین جایزه جهانی ادبیات کودک و نوجوان و دومین جایزه بزرگ ادبی بعد از جایزه اسکار به شمار می‌رود.

آسترید لیندگرن، نویسنده صاحب‌نام سوئدی و صاحب کتاب‌هایی چون «پی پی جوراب بلند» و «کارلسون روی بام» است.

وی در سال ۲۰۰۲ در سن ۹۴ سالگی دیده از جهان فرو بست. دولت سوئد برای گرامی‌داشت یاد وی مسابقه‌ای جهانی با نام او پایه‌گذاری کرد که هر سال در این کشور برگزار می‌شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و انجمن نویسندگان ایران چهار هیأت معرفی نامزدها از ایران برای جایزه سال ۲۰۲۴ هستند.

برنده سال گذشته این مسابقه لاری هالس اندرسون نویسنده کتاب «هاب نوجوان» از کشور آمریکا بود. نقطه عطف کارهای او رمان “Speak” است که در سال ۱۹۹۹ به رشته تحریر درآمد و به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و فیلم آن نیز ساخته شده است.

او در رمان‌هایی که برای نوجوانان می‌نویسد با صداقتی عمیق صدای نوجوانان را به گوش مخاطب می‌رساند. تعلق و عشق موضوع‌هایی هستند که بیشتر در آثار او دیده می‌شود.

برنده یا برندگان سال ۲۰۲۴ این مسابقه قرار است در روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ هم زمان با نمایشگاه کتاب بولونیا معرفی شوند.