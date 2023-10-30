آغاز پروژه بهسازی آسفالت آزادراه تبریز- زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تبریز- زنجان با اینکه مسیری ترانزیتی و مهم بوده ولی دست اندازهای خطرناک و چالههای عمیق و آسفالت نامناسب در این مسیر مشهود است.
رانندگان این مسیر ۳۰۰ کیلومتری میگویند وقتی با سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در این آزادراه حرکت میکنیم، مواجه شدن با دست اندازهای عمیق وضعیتی خطرناک و مهلک ایجاد میکند، هرچند اگر مسافران از تصادف و سانحه رانندگی در امان باشند آسیب جدی به شاسی خودرو وارد خواهد شد.
با اینکه از افتتاح آزادراه تبریز- زنجان بیش از ۱۰ سال سپری میشود ولی همچنان این مسیر ترانزیتی نواقص فراوانی به خصوص در وضعیت آسفالت داشت.
پیگیریهای متعدد خبرگزاری مهر و مطالبه جدی از مسئولان امر در خصوص این آزادراه در قالب گزارش، فیلم و مصاحبههایی باعث شد تا اعتباراتی در سفر اخیر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی به این آزادراه اختصاص یابد و هم اکنون شاهد آغاز پروژه بهسازی آسفالت این آزادراه هستیم.
نظر شما