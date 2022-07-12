زیرساخت ضعیف محور ارتباطی ایران با اروپا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- محمدرضا علی اشرفی: آزادراه تبریز- زنجان به عنوان تنها مسیر ترانزیتی کشور به اروپا بوده که علی رغم این اهمیت، وضعیت مناسبی نداشته و رانندگان و مسافرانی که از این مسیر تردد می‌کنند همواره از وضعیت آن گلایه مند هستند.

آزادراه تبریز - زنجان اوایل سال ۱۳۹۰ در قالب اولین آزادراه کوهستانی کشور به بهره‌برداری رسید که بعدها به نام آزادراه پیامبر اعظم (ص) نام‌گذاری شد و اکنون یکی از مهم‌ترین و پرترددترین آزادراه‌های مواصلاتی کشور است.

حالا که بیش از ۱۱ سال از افتتاح آزادراه تبریز- زنجان سپری می‌شود این پروژه همچنان نواقص متعددی دارد. نواقصی همچون وضعیت نامناسب آسفالت، چاله‌های فراوان در مسیر، نبود روشنایی، کمبود مجتمع‌های خدماتی بین راهی و کمبود پمپ بنزین که همگی باعث شده تا مسافران این آزادراه از وضعیت آن ناراضی باشند.

حالا که بیش از ۱۱ سال از افتتاح آزادراه سپری می‌شود این پروژه همچنان نواقص متعددی دارد این آزادراه که طولانی‌ترین تونل‌های دوقلوی کشور یعنی تونل‌های دوقلوی شبلی، با طول هرکدام دو هزار و ۵۲۲ متر و عرض ۱۱ متر را در خود جای‌داده است، بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل و ارتباطات جاده‌ای کشور را عهده‌دار است ولی با این حال شاهد مشکلات متعدد در این مسیر هستیم.

آذربایجان‌شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

وضعیت آسفالت آزادراه در حد یک جاده روستایی است

یکی از رانندگان تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آزادراه تبریز- زنجان گفت: هفته‌ای چند بار به خاطر کارم در این مسیر تردد دارم و متاسفانه وضعیت آسفالت این مسیر اسفناک است.

اسماعیل سپهری وایقان سپس افزود: وضعیت آسفالت آزادراه در حد یک جاده روستایی است و باعث نارضایتی مسافران و گردشگران و رانندگان شده است.

در بسیاری از نقاط آزادراه شاهد کیفیت پایین آسفالت هستیم و چاله‌های مسیر نیز باعث بروز خسارت به خودروها می‌شود وی همچنین در خصوص جاده قدیم تبریز به زنجان گفت: با اینکه افتتاح آزادراه تبریز- زنجان تا حد زیادی از تعداد تصادفات و تلفات جاده قدیم این مسیر را کاسته، اما وضعیت آسفالت این آزادراه نامطلوب است.

سپهری ابراز داشت: در بسیاری از نقاط آزادراه شاهد کیفیت پایین آسفالت هستیم. چاله‌های مسیر نیز باعث بروز خسارت به خودروها می‌شود.

این راننده کامیون با تاکید بر اینکه وضعیت آسفالت آزادراه در حد یک جاده روستایی است، ادامه داد: باید مسئولان راهداری وضعیت این پروژه را سامان بخشند.

قوه قضاییه به وضعیت آزادراه تبریز- زنجان ورود کند

یکی از شهروندان بستان آبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آزادراه تبریز- زنجان گفت: قوه قضاییه به وضعیت آزادراه تبریز- زنجان ورود کند، هرسال شاهد افزایش نرخ عوارض این مسیر هستیم ولی در مقابل کیفیت خدمات و وضعیت آزادراه هر روز درحال بدتر شدن است.

رضا نیکجو افزود: باید با افزایش نرخ عوارضی خدمات در این مسیر نیز بهبود یابد و حداقل روکش آسفالت این آزادراه انجام شود که متاسفانه انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه آزادراه به حال خود رها شده است، ادامه داد: مسئولان امر فقط در این سال‌ها پول گرفتن از مردم را یاد گرفته‌اند. امید است قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به موضوع آزادراه ورود کرده و به وضعیت آسفالت آن و دیگر مشکلات و نبود متولی ورود کند.

بنزین در آزادراه ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود

یکی از شهروندان تبریزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آزادراه تبریز- زنجان گفت: هفته گذشته سفری به تهران داشتم و در مسیر آزادراه پیامبر اعظم (ص) از تبریز تا تهران هرچه قدر محور آزادراه تبریز- زنجان ایراد و مشکل داشت ولی در مقابل از زنجان تا تهران شاهد آسفالتی عالی و بدون مشکل بودیم.

یونس مظلومی افزود: البته ایرادات آزادراه تبریز- زنجان تنها در آسفالت و روشنایی خلاصه نمی‌شود بلکه این مسیر مراکز خدمات بین راهی و پمپ بنزین هم به تعداد کافی ندارد.

وی ادامه داد: در مسیر برگشت از تهران به تبریز بعداز گذر از زنجان قصد بنزین زدن داشتم که هرچه قدر رفتم پمپ بنزین در مسیر نبود. تا اینکه در نزدیکی چاروایماق و بعداز حدود ۶۰ کیلومتر تابلوی مجتمع خدمات رفاهی و پمپ بنزین را دیدم. بعداز رسیدن به مجتمع مشاهده کردیم که چندین ماه است پمپ بنزین این مجتمع تعطیل است.

مظلومی افزود: برای رسیدن به پمپ بنزین دیگر باید ۶۰ کیلومتر رانندگی می‌کردم که چون دیگر باک بنزین خودرو درحال خالی شدن بود به ناچار از سوپر مارکتی مجتمع بنزین آزاد آن هم به نرخ ۱۰ هزار تومان خریداری کردم. البته این مشکل کمبود پمپ بنزین باعث شده تا خیلی از اهالی روستاهای اطراف، اقدام به فروش بنزین در کنار آزادراه به قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان کنند.

راهداری نقشی در آزادراه تبریز- زنجان ندارد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادراه تبریز- زنجان یک پروژه مشارکتی توسط بخش خصوصی بوده که راهداری نقشی در آزادراه تبریز- زنجان ندارد.

اروجعلی علیزاده با تاکید بر اینکه پیگیر رسیدگی بخش خصوصی و پیمانکار پروژه به وضعیت آسفالت آزادراه هستیم، افزود: باید دیگر مشکلات این آزادراه نیز برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نیز در سفر اخیر خود به آذربایجان شرقی دستور رسیدگی به این آزادراه را صادر کرد، ادامه داد: پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود.

دستور رئیس جمهور برای بهسازی وضعیت آزادراه تبریز- زنجان

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از دستور رئیس جمهور برای بهسازی وضعیت آزادراه تبریز- زنجان خبر داد و گفت: قرارداد نگهداری آزادراه در دست بانک ملی بود که با تاکید ریاست جمهوری در سفر اخیر به آذربایجان شرقی مقرر شد قرارداد نگهداری آزادراه از بانک ملی به سازمان راهداری انتقال یابد.

قرارداد نگهداری آزادراه از بانک ملی به راهداری انتقال می‌یابد جواد رحمتی با اشاره به اینکه بانک ملی سال گذشته از آزادراه تبریز- زنجان ۸۴ میلیارد تومان درآمد داشت که ۲۰ میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های جاری آزادراه و حقوق پرسنل شد.

وی با بیان اینکه طبق قرارداد باید بانک ۱۵ درصد از درآمد را صرف نگهداری راه می‌کرد، گفت: عملاً این مبلغ اندک بوده و جوابگوی نیاز این آزادراه نیست. اکنون با دستور رئیس جمهور تمام درآمدهای حاصل از آزادراه صرف نگهداری آن خواهد شد.

رحمتی افزود: برای نوسازی روکش آسفالت آزادراه، اعتباری در اختیار سازمان راهداری قرار می‌گیرد تا پروژه شروع شود. این آزادراه یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی شمال غرب کشور بوده و در جهت توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان‌های غرب و شمال غرب کشور نیز نقش بسزایی دارد.

مردم آذربایجان شرقی منتظر هستند تا عملکرد دولت سیزدهم را در خصوص پروژه‌های راهسازی این استان و به خصوص آزادراه تبریز- زنجان که شاهراه ترانزیتی شمال غرب کشور است، نظاره کنند.