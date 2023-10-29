وحید خلیل‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هزینه دارویی قبل از اجرای طرح دارویار ۵.۸ دهم میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور امسال به ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی به جای شرکت‌های دارویی، یارانه دارو در آخر خط به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد و در این زمینه بیمه‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ مصوب هستند.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل گفت: در حال حاضر هیچ مانعی در مسیر ارائه دارو و تأمین داروی بیماران خاص وجود ندارد و بیماران خاص به راحتی می‌توانند داروی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

خلیل‌اللهی از پوشش ۶۱ درصدی جمعیت استان در قالب بیمه سلامت خبر داد و افزود: در قالب نظام یکپارچه بیمه‌ای افراد تحت پوشش به صورت دقیق شناسایی شده و ۷۶۹ هزار نفر در این استان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و هشت مؤسسه طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند، خاطرنشان کرد: ۹ درصد مؤسسات استانی طرف قرارداد با بیمه سلامت بوده و از داروخانه و آزمایشگاه گرفته تا رادیولوژی، فیزیوتراپی و سایر بخش‌ها خدماتی را به مراجعان ارائه می‌کنند.

خلیل‌اللهی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سال گذشته چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بار مراجعه را به مراکز بیمارستانی و درمانگاهی توسط بیمه‌شدگان شاهد بودیم و ۷۸۶ میلیارد تومان هزینه بیمه‌شدگان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در نیمه اول امسال نیز پرداختی سرپایی بیمه سلامت ۱۵۱ میلیارد تومان برآورد شده که تا آخر سال این رقم به ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: با هدف ارائه خدمات تسهیل‌گر به بیمه‌شدگان ما از طریق نظام الکترونیکی به صورت غیرحضوری خدمات متنوعی را به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنیم که با شماره‌گیری #۱۶۶۶* بیمه‌شدگان می‌توانند از اعتبار بیمه سلامت خود در قالب صندوق بیمه ایرانیان و سلامت مطلع شوند.

خلیل‌اللهی تصریح کرد: در کنار پاسخگویی شبانه‌روزی از طریق این سامانه، امکان دریافت خدمات متنوع بدون مراجعه به اداره یا پیشخوان‌ها در قالب صندوق بیمه سلامت وجود دارد که ما نیز تلاش می‌کنیم تنوع این خدمات را بیش از گذشته ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بیماران خاص با نشان دار کردن بیمه‌های خود می‌توانند از خدمات رایگان استفاده کنند، گفت: در سال گذشته برای بیش از چهار هزار و ۱۹۴ بیمار دچار اختلال اوتیسم، بینایی یا شنوایی و ۲۰۰ نفر از معلولان خدمات متنوعی ارائه شده است.

خلیل‌اللهی از آمادگی بیمه سلامت برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها و روستاها خبر داد و افزود: ما به صورت درون بیمه‌ای این طرح را اجرا می‌کنیم و برای بیش از ۴۱۰ هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خدمات متنوعی در این بخش با همکاری ۱۴۸ پزشک طرف قرارداد انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل اضافه کرد: در سال گذشته ۱۰۶ میلیارد تومان در قالب بیمه روستایی سطح یک خدمات به بیمه‌شدگان ارائه شده که عمده آنها رایگان و با هزینه‌های بسیار جزیی بوده است.