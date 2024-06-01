ضرورت پرهیز از حاشیه سازی بی مورد در خصوص مشارکت بی نظیر مردم رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در پی شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، نشست معتمدین هیأت اجرایی انتخابات در شهرستان رزن با حضور فرماندار، دادستان، معتمدین هیأت اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.

احسان نجفی دادستان شهرستان رزن در ابتدای این جلسه ضمن تاکید بر تلاش برای ایجاد امیدآفرینی در سطح جامعه و جلب مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی گفت: مراقبت کنید لطمه به نظام مقدس جمهوری اسلامی نزنید.

دادستان رزن افزود؛: حاضرین در جلسه بدانید و به دیگران هم که در این جلسه حضور ندارند بگویید؛ مراقبت کنید و از حاشیه بپرهیزید، مردم را به آینده امیدوار کنید، از اظهار نظرات منفی که موجب ناامیدی و یاس در بین مردم می‌شود بپرهیزید و تمام توان و انرژی را در مدت زمان محدود به روز انتخابات بر مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی بگذارید.

نجفی احسان با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولین و دست اندرکاران برگزاری انتخابات تلاش کردند تا انتخاباتی سالم و مشارکتی وصف ناپذیر را از سوی مردم شاهد باشیم و این برگ افتخار و درخشانی بود که شهرستان رزن در سطح کشور کسب کرد.

دادستان رزن اظهار داشت: منصفانه نیست که تیغ بزنیم و یا تیشه برداریم و در واقع این برگ زرین و افتخاری که حاصل تلاش مسئولین و حضور امیدآفرین و مشارکت وصف ناپذیر مردم بود را مخدوش کنیم.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته افرادی که از ایشان انتظار و توقع نداشتیم با اظهار نظرهای غلط در محافل و مجالس مختلف چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی موجبات یاس و نامیدی مردم شدند.

دادستان رزن تصریح کرد: حاضرین در جلسه به غایبین نیز بگویند اگر اظهار نظرات ناصحیح و غیر منصفانه را ادامه دهند قطعاً موجب تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه را در پی خواهد داشت که متأسفانه حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد به عنوان مدعی‌العموم مجبور به برخورد و تشکیل پرونده قضائی خواهد شد.