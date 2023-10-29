شکایت پرسپولیس از داور دیدار برابر ملوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز در حالی در انزلی برابر ملوان متوقف شدند که تیم داوری قضاوت پر بحثی داشت.

در دقیقه ۴، دروازه‌بان ملوان بعد از خروج از محوطه جریمه به وضوح توپ را با دست دفع کرد اما ادامه بازی داده شد.

در دقیقه ۱۳، ارسال توپ روی ضربه ایستگاهی با خطای مشخص مدافع ملوان و خراب شدن او روی علی نعمتی همراه شد که در کمال تعجب داوران از این صحنه هم گذشتند و پنالتی واضح پرسپولیس سوخت.

در دقایق تلف شده هم خطای مدافع ملوان روی امید عالیشاه در محوطه جریمه می‌توانست پنالتی باشد و بازیکن حریف به هیچ‌وجه به توپ نرسید. داور در این صحنه هم ادامه بازی اعلام کرد تا سه خطای واضح تیم حریف سرنوشت بازی را عوض کند. خطاهایی که هر کدام می‌توانست به تنهایی نتیجه بازی را عوض کند.

با توجه به نظر کارشناسان محترم داوری و تأیید آنها درباره صحنه‌های ذکر شده، باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را به قضاوت وحید کاظمی و کمک‌هایش به فدراسیون فوتبال ارسال می‌کند.