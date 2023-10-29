۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷

شکایت پرسپولیس از داور دیدار برابر ملوان

باشگاه پرسپولیس ضمن اعتراض به قضاوت وحید کاظمی و تیم داوری‌اش به فدراسیون فوتبال شکایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز در حالی در انزلی برابر ملوان متوقف شدند که تیم داوری قضاوت پر بحثی داشت.

در دقیقه ۴، دروازه‌بان ملوان بعد از خروج از محوطه جریمه به وضوح توپ را با دست دفع کرد اما ادامه بازی داده شد.

در دقیقه ۱۳، ارسال توپ روی ضربه ایستگاهی با خطای مشخص مدافع ملوان و خراب شدن او روی علی نعمتی همراه شد که در کمال تعجب داوران از این صحنه هم گذشتند و پنالتی واضح پرسپولیس سوخت.

در دقایق تلف شده هم خطای مدافع ملوان روی امید عالیشاه در محوطه جریمه می‌توانست پنالتی باشد و بازیکن حریف به هیچ‌وجه به توپ نرسید. داور در این صحنه هم ادامه بازی اعلام کرد تا سه خطای واضح تیم حریف سرنوشت بازی را عوض کند. خطاهایی که هر کدام می‌توانست به تنهایی نتیجه بازی را عوض کند.

با توجه به نظر کارشناسان محترم داوری و تأیید آنها درباره صحنه‌های ذکر شده، باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را به قضاوت وحید کاظمی و کمک‌هایش به فدراسیون فوتبال ارسال می‌کند.

    Mohammad IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بازی دیروز پرسپولیس و ملوان،آقای کاظمی اشتباهات زیادی داشت چرا اینقدر بی دقت بازی را قضاوت کرد ،کاظمی چون خودش شمالی هست از تیم های تهرانی خوشش نمیاد ،داور بازی باید جواب همه هواداران تیم پرسپولیس را بدهد ،کمیته داوران باید نظارت داشته باشد

