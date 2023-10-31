علی لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختلاف‌های موجود بین مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص این باشگاه و نتایجی که کسب شده است، اظهار داشت: استقلال در ابتدای فصل دچار تلاطم‌ها و اختلافات زیادی بود و همین موضوعات باعث ایجاد برخی حاشیه‌ها شد اما خدا را شکر که این اختلافات از بین رفت. هرچند از اینکه یک کشتی‌گیر برای حل اختلافات باشگاه قدم برداشت، عصبانی بودم اما از تشکر می‌کنم که بانی خیر شد تا استقلال بعد از مدتی به آرامش برسد. از اینکه یک کشتی‌گیر پادرمیانی کرده است، عصبانی نبودم بلکه از این عصبانی بودم که چرا استقلال با پیشکسوتان بزرگی که دارد در شرایطی قرار گرفته است که یک نفر از یک رشته دیگر بیاید و مشکل آبی‌ها را حل کند.

* استقلال باید به صلابت همیشگی خود بازگردد

وی افزود: جواد نکونام تا به امروز در استقلال نتایج بسیار خوبی را گرفته است اما استقلال آن صلابت همیشگی را ندارد و قطعاً هواداران با بازی خوب از بازیکنان استقلال می‌خواهند. کادر فنی استقلال باید تلاش کنند تا استقلال به صلابتی که همیشه داشته بازگردد و بازی‌های خوبی را از خود به نمایش بگذارد. چیزی که نکونام امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند متعادل نبودن تیم است، همین موضوع باعث شده تا استقلالی‌ها جذاب بازی نکنند.

* نتیجه گرایی نکونام در استقلال الگو برداری از تفکرات کی‌روش

لطیفی در ادامه در خصوص روند کاری جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: نکونام مربی نتیجه گرایی است، او کار خود را با کی‌روشی آغاز کرد که مربی سطح یک دنیا بود و ذهنیت نتیجه گرا داشت. معمولاً این تفکرات در نکونام هم تأثیر داشته و از بابت رسیدن به نتیجه در استقلال جای نگرانی نیست. کادر فنی استقلال تنها باید کار کند تا بازیکنان فوتبال جذابی را بازی کنند. مربیان به طور طبیعی به دو شکل آسیب می‌بینند، تیم‌هایی که صرفاً تدافعی و صرفاً تهاجمی بازی می‌کنند همیشه در معرض خطر هستند اما تیم‌هایی که تلفیقی کار را دنبال می‌کنند موفق تر هستند.

* پرهیز مربیان و مدیران استقلال از اعتراض به داوری‌ها

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص اعتراض جواد نکونام به داوری دیدار آلومینیوم گفت: ببینید مدیران و کادر فنی نباید تیم داوری را نقد کنند چرا که این موضوع باعث می‌شود تا حساسیت‌های بیهوده و لج‌ولجبازی‌های بچه‌گانه در بحث داوری رخ بدهد. متأسفانه همیشه کسی هم که ضرر می‌بیند مربی و تیمی است که اعتراض می‌کند. قطعاً استقلال هم اگر بخواهد روند اعتراض به داوری را پیش بگیرد ضرر خواهد کرد. بازیکنان و مربیان باید بازی خود را انجام دهند و مدیران هم بازی تیمشان را تماشا کنند و بعد از بازی‌ها در خصوص تیم داوری صحبتی نکنند.

* بازی استقلال و شمس آذر جنگی بین جوانی و تجربه

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال در خصوص بازی هفته نهم آبی‌های پایتخت مقابل شمس آذر در قزوین عنوان کرد: فوتبال مال جوان‌هاست، هرچند شمس آذر تیم تازه لیگ برتری و نوپایی به نظر می‌رسد اما تیم بسیار خوب و جذابی است. قطعاً بازی جذابی را در قزوین خواهیم دید و امیدوارم استقلال با اعتماد به نفس پیروز بازی کند و پیروز شود تا روند صدر نشینی این تیم حفظ شود. بازی استقلال و شمس آذر جنگ بین جوانی و تجربه است.

* تمرکز داوران روی قضاوت و دوری از لج‌ولجبازی

لطیفی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده داوران در لیگ دقت و توجه خود در بازی‌ها را بالا ببرند و متمرکز در قضاوت‌ها باشند، چرا که با لج‌ولجبازی چیزی درست نمی‌شود. ما در بحث فوتبال خیلی از دنیا عقب مانده‌ایم اما باید این را در نظر داشته باشیم که فوتبال ایران پتانسیل و ظرفیت بالایی دارد.

وی افزود: حیف است که VAR به فوتبال ما نیاید، شما نگاه کنید یک کشور کوچکی مانند قطر از جام جهانی میزبانی می‌کند اما کشور ما با این عظمت در داشتن یک VAR ناموفق است و امیدوارم روی این موضوع توجه خاصی شود تا فوتبال ما هم جذابیت‌های خود را پیدا کند.

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مصطفی موسوی نژاد