به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی در نشست مشترک با استاندار یزد به منظور بررسی روند اجرای پروژه های آب و فاضلاب استان یزد اظهار کرد: فاز اول پروژه رینگ شهری یزد با ۵٠ درصد پیشرفت، پروژه خط سبز آبرسان صنایع با بیش از ۶٠ درصد و پروژه تامین آب شرب میبد با ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی از پروژه های شاخص آبفا در استان است که برای تکمیل نیازمند ۵۶٠ میلیارد تومان اعتبار است.

وی در ادامه تصریح کرد: پروژه تامین آب شرب میبد از سال گذشته آغاز شده و تاکنون نزدیک به ١١ کیلومتر خط آبرسان آن اجرا و هشت حلقه نیز تجهیز و به شبکه برق مجهز شده است. با تامین اعتبار لازم، احداث خطوط آبرسان این پروژه تکمیل و ساخت مخزن ١٠ هزار مترمکعبی آن به اتمام می‌رسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ساماندهی بافت تاریخی شهر یزد و تامین زیرساخت سایت نهضت ملی مسکن را از دیگر پروژه های در دست اقدام شرکت آبفای استان یزد دانست که در حال حاضر نیازمند تامین اعتباری بالغ بر ۴٠٠ میلیون تومان از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است.

امینی اضافه کرد: پروژه آبرسانی به ۵٨ روستای استان نیز از شاخص ترین پروژه های استان است که به همت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست و تاکنون نزدیک به ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: با تامین اعتبارات لازم و تسریع در تکمیل پروژه های شرکت آبفای یزد، می‌توانیم شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها در آینده‌ای نزدیک باشیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین برای تسریع در تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های آبفای یزد قول مساعدت داد.