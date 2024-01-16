تامین آب شرب پایدار ۲۳۰۰ روستا توسط خیرین آبرسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آئین گشایش رسمی مجمع خیرین آبرسان آب شرب کشور در خصوص روند پیشرفت طرح جهاد آبرسانی اظهار داشت: در فاز اول این طرح، تأمین آب ۱۰ هزار روستای دارای تنش آبی یا فاقد تأسیسات آب‌رسانی به بهر برداری خواهد رسید و در گام بعدی برای رفع تنش‌های آبی، تأمین آب ۷۱۳۸ روستا از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و تأمین آب ۳۰۰۰ روستا در کشور از سایر منابع اعتباری (منابع عمومی) توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌شود.

امینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز نخست این طرح را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای این پروژه در نظر گرفته شده است که ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و تاکنون توانسته‌ایم ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی را در این پروژه‌ها شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با قدردانی از همراهی خیرین آبرسان آب شرب کشور آنان را سقایان وطن خواند و با برشمردن اقدامات خیرین در سال گذشته اظهار داشت: تشکیل مجمع خیرین آبرسان کشور، انعقاد تفاهم‌نامه با خیرین و صنایع و نهادهای انقلابی برای مشارکت در آب‌رسانی به ۲۳۰۰ روستا، اتمام عملیات اجرایی آبرسانی در ۶۶۰ روستا که خیرین در احداث تأسیسات آنها مشارکت داشته‌اند از عمده‌ترین اقدامات خیرین آبرسان کشور بوده است.

به گفته امینی ارزش مشارکت خیرین در آبرسانی به روستاها بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.