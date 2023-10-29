به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «سمفا» به‌عنوان تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره عملکرد فیلم‌های در فرآیند اکران عمومی، پس از چند روز اختلال در به‌روزرسانی، امروز به‌طور کامل از دسترس خارج شد.

براساس پیامی که در خروجی این سامانه قرار گرفته، دلیل این اتفاق اینگونه توضیح داده شده است؛ «گزارش‌های عمومی سامانه سمفا در حال بروز رسانی می‌باشد.»

«سمفا» به‌عنوان سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران در کنار اطلاع‌رسانی روی خروجی، از نظر زیرساختی، وظیفه پشتیبانی از فعالان حوزه اکران و فراهم آوردن امکان دسترسی آن‌ها به اطلاعات مربوط به فروش فیلم‌ها و سینماها را هم برعهده دارد که به همین دلیل در خروجی سامانه تأکید شده است: «گزارش لحظه‌ای فروش از طریق گزارش خریدهای پنل مدیریت سمفا، در اختیار سینماداران و شرکت‌های محترم پخش می‌باشد.»

خبرگزاری مهر روز جمعه ۵ آبان در گزارشی مشروح به ماجرای «اختلال عجیب در سامانه مدیریت اکران سینماها» پرداخته و از زاویه نگاه سینماداران عملکرد این سامانه را آسیب‌شناسی کرده بود.

موسسه سینماشهر از زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی، به‌عنوان متولی اصلی مدیریت و نظارت بر عملکرد سامانه «سمفا» هنوز هیچ موضع‌گیری رسمی‌ای درباره اختلال به‌وجود آمده در این سامانه نداشته است.