ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی نامهای از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شد.
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفتوگو با مهر عنوان کرد: ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شده اما اتحادیه فعلاً برنامهای برای صادرات ندارد.
وی افزود: معمولاً نیمه دوم سال مصرف تخم مرغ در کشور روند افزایشی دارد و بر اساس مذاکرات انجام شده پس از ذخیره سازی نیاز داخل مازاد صادر خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره میزان مازاد تولید داخل تصریح کرد: بر اساس پیش بینیها امسال حدود ۲۰۰ هزار تن مازاد نیاز بازار تولید خواهیم داشت که در ۷ ماه نخست سال حدود ۱۰۰ هزار تن از این عدد صادر شد.
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