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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

طی حکمی از سوی فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء «ع» استان تهران؛

جانشین سپاه ناحیه مقاومت‌ بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) ری منصوب شد

جانشین سپاه ناحیه مقاومت‌ بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) ری منصوب شد

ری- طی حکمی از سوی فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء «ع» استان تهران، سرگرد پاسدار علیرضا کامیاب به عنوان جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم الحسنی «ع» شهرستان ری منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و طی حکمی از سوی سردار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام استان تهران، سرگرد پاسدار علیرضا کامیاب به عنوان جانشین فرماندهی سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم الحسنی «ع» شهرستان ری منصوب شد.

بر اساس این گزارش ایشان سوابقی همچون فرمانده حوزه یک امیرالمومنین «ع» ناحیه شهرستان پاکدشت، جانشین سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران، مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران و جانشین سپاه امام حسن مجتبی «ع» شهرستان رباط‌کریم را در کارنامه کاری خود دارد.

کد مطلب 5925381

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