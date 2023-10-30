به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران زیبا فولادی رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وام ازدواج به دانشجویان دوره روزانه غیر شهریه ﭘرداز که در حال تحصیل، عقد رسمی کرده اند، برای یک نوبت و حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ عقد رسمی با ارائه عقدنامه دائم محضری و سرانه ۲۵۰ میلیون ریال تعلق می گیرد.

وی افزود: طبق اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ به بعد باشد در نظر گرفته خواهد شد.

فولادی در خصوص اعطای وام به زوجین گفت: تنها در صورتی که زوجین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند، با رعایت سایر شرایط به هر دو نفر تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد.

وی گفت: دانشجویان می توانند تا سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه درخواست خود را ثبت کنند.

مدارک لازم برای درخواست وام ازدواج شامل: ثبت نام در پرتال، فرم درخواست دارای مهر و امضا آموزش، تعهد محضری، حکم ضامن، حساب جاری در بانک عامل، صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین به همراه کارت ملی و کپی عقدنامه است که دانشجویان می توانند با مراجعه به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده محل تحصیل، مدارک را ارائه کنند.