به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون بیش از ۱۸ هزار تُن موارد منفجر بر سر مردم غزه ریخته شده است.

سخنگوی جنبش حماس در غزه نیز اعلام کرد که دشمن صهیونیستی صدها تُن بمب بر سر مردم نوار غزه ریخته است.

این در حالیست که گزارش‌های رسانه‌ای از تداوم حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه از شب گذشته تا به این لحظه حکایت دارد.

مدیر سازمان امدادرسانی غزه نیز اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست یک خودروی امدادی را که حامل تعدادی زخمی بوده در شمال غزه هدف قرار دادند.

پیش از این خبرنگار شبکه المیادین گزارش داده بود که اشغالگران صهیونیست برای بمباران منازل مسکونی در نوار غزه از بمب‌های سنگرشکن استفاده می‌کنند که همین مسأله باعث تشدید حجم آوارها و کشتار غیرنظامیان در این منطقه شده است.

این نوع بمب‌ها غالباً برای هدف قرار دادن استحکامات نظامی است و نه منازل مسکونی. همچنین نزدیک به ۲ هزار فلسطینی در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ناپدید شده‌اند.