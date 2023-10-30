وزارت خارجه رژیم صهیونیستی سفیر روسیه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی سفر اخیر نمایندگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به مسکو، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، «آناتولی ویکتوتوف» سفر روسیه در اراضی اشغالی را برای ارائه توضیح احضار کرد.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی دراین‌باره اعلام کرد که «سیمونا هالپرین، معاون مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل به سفیر (روسیه) توضیح داد که اسرائیل عدم محکومیت حماس از طرف مسکو و همچنین اقدامات روسیه در سازمان‌های بین‌المللی را جدی می‌گیرد.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هفته پیش تأیید کرد که «موسی ابورزوق»، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در رأس هیاتی وارد مسکو شدند. هم‌زمان حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ابومرزوق در دیدار با «میخائیل بوگدانوف»، معاون وزیر خارجه روسیه، از موضع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رابطه با مناقشه فلسطین و اسرائیل و تلاش های دیپلماتیک روسیه قدردانی کرده است.

براساس این بیانیه، در جریان این دیدار راه های توقف «جنایت های مورد حمایت غرب» رژیم صهیونیستی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؛ و همچنین حماس بر حق خود برای مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها با تمام ابزارهای موجود تاکید کرد.

دولت روسیه هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اوضاع کنونی نوار غزه را فاجعه‌بار توصیف و تاکید کرد که هجوم زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه می‌تواند بدترشدن اوضاع را در پی داشته باشد. دفتر ریاست جمهوری روسیه تصریح کرد: پیش‌نویس روسیه در خصوص جنگ غزه متوازن‌تر از پیش‌نویس تهیه‌شده توسط آمریکا بود. باید تمامی طرف‌ها به آتش‌بس دعوت شوند نه این که آتش‌بس فقط از یک طرف درگیری مطالبه شود.

همچنین هفته گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در واکنش به جنایت تازه رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرد که حمله به بیمارستان «معمدانی» در نوار غزه «تراژدی و فاجعه انسانی» است. وی همچنین گفت که این تراژدی انسانی پیامی است که زمان پایان‌دادن به این درگیری و جنگ فرارسیده است.