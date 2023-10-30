روایت رسانه های عبری از تصویر جدید دبیرکل حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر رسانه‌ای منتسب به دبیرکل حزب الله لبنان روز گذشته با انتشار یک کلیپ کوتاه ویدیویی و آیه‌ای از آیات شریفه قرآن کریم به صهیونیست‌ها درباره تداوم جنایات جنگی علیه غزه هشدار داد.

در همین رابطه رسانه های عبری ضمن تحلیل این کلیپ، عنوان کرده اند که این تصاویر به معنای انتظار برای رخدادهایی است که در آینده رقم خواهند خورد.

«نیر دفوری» خبرنگار نظامی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: اسرائیل با جدیت نحوه رفتارها و اقدامات دبیرکل حزب الله لبنان را دنبال می کند و هر کاری که وی انجام می دهد و هر حرفی که می زند را با دقت مورد پیگیری قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که آنچه در جبهه جنوبی رخ می دهد، متاثر از تحولات در جبهه شمالی است و این دو موضوع را نمی توان جدا از هم دانست.

وی کلیپ منتشر شده از سوی حزب الله را دارای مسائل مبهم بسیاری دانست که همه آنها در چارچوب جنگ روانی حزب الله و حماس علیه اسرائیل دنبال می شود.

«یارون اشنایدر» تحلیلگر امور جهان عرب در تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گفت: این کلیپ ۱۱ ثانیه ای بدون هر گونه پیام مکتوب و تهدید مشخصی، همانند یک معماست.

وی افزود: دبیرکل حزب الله می خواهد بگوید که در صحنه تحولات حضور دارد، پس ما باید برای رخدادهایی که در آینده رخ می دهند، آماده شویم، شما این را با چشمان خود مشاهده خواهید کرد!

اشنایدر افزود: تل آویو در روزهای اخیر پیام هایی از حزب الله لبنان دریافت کرده که به منزله نیت جدی آنها برای دخالت بیشتر در نبرد کنونی است، این در حالی است که هیچ موضع واضحی در این ارتباط وجود ندارد و دبیرکل حزب الله نیز سخنرانی خاصی نداشته است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز ویدیوی منتشر شده از سید حسن نصرالله را در راستای جنگ روانی حزب الله لبنان توصیف کرد و نوشت: این یک پیام مبهم از سوی دبیرکل حزب الله در یک ساختار جدید بود.

انتشار این کلیپ کوتاه از سوی دفتر رسانه‌ای منتسب به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، در ساعات اخیر به طور جدی مورد توجه رسانه‌های عبری قرار گرفته است. در این کلیپ کوتاه دبیرکل حزب الله لبنان دیده می‌شود که در حال حرکت به سوی بیرون کادر دوربین از مقابل پرچم حزب الله لبنان است. دفتر رسانه‌ای منتسب به دبیرکل حزب الله این کلیپ چند ثانیه‌ای را به انضمام آیه ۵ سوره اسرا منتشر کرده است.

در این آیه شریفه آمده است: «إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا"»، «‌پس هنگامی که زمانِ وعده نخستین آن دو [برتری جویی] فرا رسد، برخی از بندگان خود را که سخت جنگجویند بر ضدِّ شما برمی‌انگیزیم تا [بر شما چیره شده و برای پیدا کردنتان] درون خانه‌هایتان را جستجو کنند [که هیچ‌کس را باقی نگذارند] و این وعده‌ای انجام شدنی است».

منابع نزدیک به مقاومت اعلام کردند که انتشار این ویدئو در شرایط کنونی، دربردارنده پیامی هشدارگونه به صهیونیست‌ها در ارتباط با پیامدهای ادامه جنایات جنگی آنها علیه مردم بی گناه غزه است.