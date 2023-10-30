عملیات گازرسانی روستایی در استان/ اجرای ایستگاه های بهمئی و لنده

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان بهادر ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طرح گازرسانی به ۶ روستا با اعتباری بالغ بر ۲٠ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

بهادر با بیان اینکه این عملیات گازرسانی به طول ۱۷ کیلومتر اجرایی می‌شود، ابراز داشت: ۶ روستای بنه علیاری، گرداب بزرگ، وحدت آباد، دشت ناصری و مورجن در این طرح قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه‌های شهرستان‌های بهمئی و لنده خبر داد و بیان کرد: طرح‌های توسعه و تکمیل چندین ایستگاه را خواهیم داشت.

بهادر تصریح کرد: مدت زمان اجرای پروژه یک سال خواهد بود.