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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

عملیات گازرسانی روستایی در استان/ اجرای ایستگاه های بهمئی و لنده

عملیات گازرسانی روستایی در استان/ اجرای ایستگاه های بهمئی و لنده

یاسوج_ مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از کلنگ زنی عملیات گازرسانی چندین روستای شهرستان‌های لنده و بهمئی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان بهادر ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طرح گازرسانی به ۶ روستا با اعتباری بالغ بر ۲٠ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

بهادر با بیان اینکه این عملیات گازرسانی به طول ۱۷ کیلومتر اجرایی می‌شود، ابراز داشت: ۶ روستای بنه علیاری، گرداب بزرگ، وحدت آباد، دشت ناصری و مورجن در این طرح قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه‌های شهرستان‌های بهمئی و لنده خبر داد و بیان کرد: طرح‌های توسعه و تکمیل چندین ایستگاه را خواهیم داشت.

بهادر تصریح کرد: مدت زمان اجرای پروژه یک سال خواهد بود.

کد مطلب 5925608

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