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کد مطلب 5925767
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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

بمباران شدید شهر غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی

بمباران شدید شهر غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی

جنگنده‌های اسرائیلی در حال بمباران شدید محله تل الهوا در شهر غزه هستند.

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    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
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      #صهیونیست آدمخوار #صهیونیست وحشی آدمخوار

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