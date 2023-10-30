دریافت 11 MB کد مطلب 5925767 https://mehrnews.com/x33p43 ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰ کد مطلب 5925767 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰ بمباران شدید شهر غزه توسط جنگندههای اسرائیلی جنگندههای اسرائیلی در حال بمباران شدید محله تل الهوا در شهر غزه هستند. کپی شد مطالب مرتبط طوفان الاقصی نظام پوشالی رژیم صهیونیستی را از هم پاشاند رایزنی «فیدان» و «بلینکن» درباره تحولات غزه و گسترش ناتو ۱۳ آبان امسال بانهای ها حماسه همدلی را رقم میزنند القاکنندگان شبهات جنگ در منطقه از تاریخ بیخبرند محکوم واره «علیه شر مطلق» برگزار می شود برچسبها بمباران هوایی بمباران غزه نظامیان اسرائیلی جنگنده غزه
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