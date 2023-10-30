به گزارش خبرنگار مهر، خالد عزیززاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان بانه اظهار داشت: واقعه سیزده آبان که به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، انقلاب دوم نامیده شد، به دل‌های مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد.

وی بیان کرد: این حماسه حضور در ۱۳ آبان پرتوی تابناک از انوار الهی را برای مؤمنان رقم زد و درس‌هایی بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری را به آنان آموخت.

معاون هماهنگی و عمرانی فرمانداری بانه افزود: حضور آگاهانه مردم در این روز به استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها توان مقابله با اقتدار نظام اسلامی ایران را ندارند.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان مقرر شد، راهپیمایی همزمان با سراسر کشور از مقابل اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان انجام شود.