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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

معاون فرماندار بانه:

۱۳ آبان امسال بانه‌ای ها حماسه‌ همدلی را رقم می‌زنند

۱۳ آبان امسال بانه‌ای ها حماسه‌ همدلی را رقم می‌زنند

بانه- معاون عمرانی فرمانداری بانه با محکوم کردن اقدامات ناجوانمردانه رژیم کودک‌کش و صهیونیستی اسرائیل گفت: در ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی بانه‌ای ها حماسه‌ همدلی را رقم می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد عزیززاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان بانه اظهار داشت: واقعه سیزده آبان که به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، انقلاب دوم نامیده شد، به دل‌های مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد.

وی بیان کرد: این حماسه حضور در ۱۳ آبان پرتوی تابناک از انوار الهی را برای مؤمنان رقم زد و درس‌هایی بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری را به آنان آموخت.

معاون هماهنگی و عمرانی فرمانداری بانه افزود: حضور آگاهانه مردم در این روز به استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها توان مقابله با اقتدار نظام اسلامی ایران را ندارند.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان مقرر شد، راهپیمایی همزمان با سراسر کشور از مقابل اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان انجام شود.

کد مطلب 5925686

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