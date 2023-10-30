به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت مقام شهدای دانش‌آموز دفاع‌مقدس که به میزبانی مدرسه امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه امروز عده‌ای به دنبال ایجاد شبهه در خصوص اتفاقات اخیر منطقه هستند، گفت: کسانی که به دنبال القای شبهه آغازکننده جنگ توسط حماس علیه اسرائیل هستند، یا درک درستی از واقعه جنگ ندارند و یا از تاریخ بی‌خبرند.

وی با اشاره به اینکه زندان‌های رژیم غاصب اسرائیل امروز محلی برای حبس دانش‌آموزانی است که به جرم پرتاب سنگ در آن به سر می‌برند، ادامه داد: سئوال اینجا است که چرا مدعیان پرمدعای حقوق بشر، امروز در برابر اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی سکوت اختیار کرده و با وجود اینکه کودک‌کشی اسرائیل را به عینه می‌بینند اما در برنمی‌آورند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه از این این همه کشورهای اسلامی، تنها صدای همراهی فلسطینیان از سوی ایران بلند شده است، خاطرنشان کرد: از ۲۵ کشور عربی و ۵۷ کشور اسلامی فقط ایران اسلامی است که در برابر این همه ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی فریاد می‌زند، در حالی که سکوت کشورهای بزرگ در قبال این جنایات تداوم دارد.

وی با تاکید بر اینکه ایستادگی در برابر دشمن همیشه هزینه داشته اما فراموش نکنیم که هزینه عقب نشستن در برابر دشمن بسیار سنگین‌تر است، عنوان کرد: هیچ‌کس حاضر نیست به استقبال جنگی که خانمان‌سوز بوده و جز ویرانی و بدبختی حاصلی ندارد، برود، به همین خاطر باید در برابر سئوالاتی که جوانان پیرامون جنگ دارند، پاسخی درخور داشته باشیم.

آیت‌الله خاتمی با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران زمانی شکل گرفت که انقلاب اسلامی تازه به ثمر نشسته و مشغول ساختن ویرانی‌های به جا مانده از دوران طاغوت بود، اضافه کرد: با وجود اینکه بسیاری از کشورها از رژیم صدام در جنگ تحمیلی حمایت می‌کردند اما جوانان این سرزمین اجازه ندادند نقشه جغرافیایی این کشور که پیش از این بارها دچار تغییر و تحول شده بود، دستخوش تغییرات دیگری شود.

وی با بیان اینکه واقعیت امر این است که جنگ عراق با ایران را باید به جنگ جهانی سوم تعبیر کنیم، خاطرنشان کرد: بدون شک اگر قرار بود در برابر صدام ضعف از خود نشان بدهیم، هیچ‌گاه انقلاب نمی‌کردیم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم به جای تسلیم در برابر رژیم بعثی عراق، جانانه از انقلاب اسلامی دفاع کنیم، لذا همه این رهاوردها باید به نسل امروز به درستی انتقال داده شود.