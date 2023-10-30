تجربه تلخ سازش اعراب با اسراییل نباید تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اختری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری مشگین‌شهر با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: دانش‌آموزان و نسل آینده ما باید با گفتمان مقاومت و ایستادگی آشنا شده و به رغم هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای متعدد با ماهیت دفاع مقدس و خلق حماسه‌های بی‌نظیر در سایه صبر و استقامت رزمندگان اسلام آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی مشگین‌شهر را دیار شهدا و سرداران نام آشنا معرفی کرد و گفت: این شهرستان در کنار جمع‌آوری کمک‌های مردمی، در اعزام نیرو جز شهرستان‌های پیشرو کشور بوده و توانسته همچون نجف‌آباد اصفهان در عرصه دفاع مقدس با تقدیم ۷۷۷ شهید تأثیرگذاری بی‌نظیری را به نمایش بگذارد.

فرمانده سپاه مشگین‌شهر تصریح کرد: ما امروز در عرصه جهاد تبیین به روشنگری بیشتر در حوزه دفاع از کشورهای اسلامی نیاز داریم تا دشمن به زعم خود نتواند عنصر فراموشی را در ترویج جهاد، شهادت و ایثار عملی کند.

اختری افزود: جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی نه تنها این رژیم را سرمست‌تر از گذشته کرده بود بلکه آنها قصد تشکیل خاورمیانه بزرگ را با پشتیبانی آمریکا داشتند اما جبهه مقاومت مانع از شکل‌گیری این اندیشه کور و ظالمانه آنها شد و امروز بسیاری از کشورها از صلح و سازش با رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عنصر اصلی در این پیروزی همچنان پایداری جبهه مقاومت است که در برابر رژیم کودک‌کش صهیونیستی مقابله کرده و اجازه نمی‌دهد در سایه این کشتارهای فجیع و بی‌رحمانه این رژیم قدرت تولیدی داشته و یا بخواهد گفتمان مقاومت و جبهه پیروزی امت اسلامی را تضعیف کند.

اختری به شخصیت‌های افسانه‌ای نظام غرب برای به انحراف کشیدن افکار نسل نوجوان و جوان ما را یادآور شد و اضافه کرد: دشمن هر چند با چهره‌سازی و شخصیت‌پردازی‌های افسانه‌ای سعی دارد تا انحرافی در اندیشه و تفکر جوانان و نوجوانان ما به وجود آورد اما همه امروز به این حقیقت دست یافتند که نسخه شفابخش پیروزی امت اسلامی تقویت جبهه مقاومت، سنگر مساجد و پشتیبانی از ولایت است.

وی بیان کرد: این گفتمان جبهه مقاومت هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در عرصه‌های مختلف شکسته و امروز قدرت پوشالی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و یا ارتش توخالی آنها که با یک نگاه هراس همراه بود، به تزلزل افتاده است.

فرمانده سپاه مشگین‌شهر با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی یاد و خاطره ۶۸ شهید دانش‌آموز مشگین‌شهر را گرامی داشت و یادآور شد: در آستانه ۱۳ آبان شایسته است تا نماد ۷۷۷ شهید این شهرستان در ورودی شهر نصب شده تا همه به جایگاه و عظمت این شهدا پی ببرند.

اختری همراهی گروه‌های مختلف جامعه را برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان و نشان دادن خشم و انزجار خود از رژیم صهیونیستی یادآور شد و تصریح کرد: در کنار راهپیمایی و اعلام حمایت، قرار است کمک‌های مردمی به صورت نقدی و جنسی نیز برای کمک به مردم غزه جمع‌آوری شود.

وی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد تا در قالب فریاد «عروسک‌ها» نسل نوجوان و جوان علیه کودک‌کشی رژیم صهیونیستی صدای آزادی‌خواهی خود را بلند کنند.

فرمانده سپاه مشگین‌شهر افزود: در راهپیمایی ۱۳ آبان با ساختن آدمک‌های چهره‌های منفور نظام آمریکایی و رژیم صهیونیستی تلاش خواهد شد تا دانش‌آموزان با پرچم جبهه مقاومت و فلسطین و نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه حاضر شده و حمایت خود را از این جبهه پیروزمندانه بیش از گذشته اعلام کنند.