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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۸

سخنگوی جهاد اسلامی:

اشغالگران را در مرز زمین‌گیر کرده‌ایم/انشقاق در جبهه داخلی دشمن

اشغالگران را در مرز زمین‌گیر کرده‌ایم/انشقاق در جبهه داخلی دشمن

سخنگوی شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی شامگاه دوشنبه در پیامی تصویری اعلام کرد که سران تل آویو برای جلوگیری از رسوایی شکست عملیات زمینی در مرز غزه به دروغ پردازی رسانه‌ای روی آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ابوحمزه، سخنگوی سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که رزمندگان مقاومت نظامیان رژیم صهیونیستی را در مرزهای غزه زمین‌گیر کرده‌اند.

سخنگوی جهاد اسلامی در پیام تصویری خود با اشاره به زمین گیر شدن ارتش اشغالگران در مرز غزه، افزود: دشمن برای فرار از شکست پیشروی خود به فضاسازی تبلیغاتی و رسانه‌ای دروغین روی آورده تا روحیه به تحلیل رفته نظامیان خود را حفظ کند.

ابوحمزه تاکید کرد که دشمن خسارت سنگینی در عملیات زمینی خود متحمل شده است و تعدادی از نظامیان دشمن را به کمین‌های وحشت و مرگ کشاندیم و آن را تار و مار کردیم.

سخنگوی گروهای قدس در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت اسرای صهیونیستی در غزه به خانواده آنان گفت: سران تل آویو به سیاست دروغ و تزویر روی آورده‌اند و سران شما در راستای سیاست وقت کشی بیشتر، اسیران شما را طعمه اهداف سیاسی خود کرده‌اند و در شرایط بمباران وحشیانه سران شما جان اسرا در غزه در معرض خطر است.

ابوحمزه اضافه کرد که دشمن باید سیاست وقت کشی در پرونده اسرا را کنار بگذارد و هر دقیقه که می‌گذرد به علت بمباران‌ها جان اسرایش به خطر می‌افتد.

وی تاکید کرد که تعدادی از اسرای اسرائیلی در نزد این گروهان‌ها بر اثر بمباران شدید نوار غزه کشته شده‌اند.

سخنگوی جهاد اسلامی تاکید کرد که نتایج عملیات طوفان الاقصی در جبهه داخلی دشمن هویدا شده و شاهد بروز اختلافات و انشقاقات در جبهه داخلی دشمن ضد کابینه نتانیاهو هستیم.

کد مطلب 5926125

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    نظرات

    • ابراهیم فرهنگ IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
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      سلام بر نیروهای مقاومت اسلامی ، بشریت مدیون شما است و ایندگان زمین به عشق و یاد شما ندای ازادی سر خواهند داد

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