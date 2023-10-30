به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سخنانی تصریح کرد: آمریکا به هرج و مرج نیاز دارد، بنابراین آنها کسانی را که آماده توقف خونریزی در خاورمیانه هستند بدنام میکنند و حتی سازمان ملل تحت آزار آمریکا قرار میگیرد.
پوتین در ادامه افزود که نخبگان ایالات متحده و شرکای آنها ذینفعان اصلی بی ثباتی جهانی هستند.
رییس جمهور روسیه در ادامه افزود: این دولتها میخواهند رقبای خود را با استفاده از هرج و مرج مهار و بی ثبات کنند. در خاورمیانه به جای مجازات تروریستها شروع به انتقام گرفتن از اصل مسئولیت جمعی کردهاند.
رییس جمهور روسیه تاکید کرد: وقتی به کودکان خون آلود و مرده، رنج سالمندان، مرگ پزشکان در خاورمیانه نگاه میکنید، مشتها گره میشود، اما این احساسات ابراز نمیشود.
پوتین درباره حوادث جاری در فلسطین گفت: «کلید حل درگیریها در خاورمیانه ایجاد کشور فلسطینی با حق حاکمیت کامل است.»
وی اضافه کرد: «حوادث وحشتناک در غزه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
سخنگوی وزارت بهداشت دولت وابسته به حماس در غزه امروز (دوشنبه) در بیست و چهارمین روز جنگ، از افزایش تعداد شهدا به ۸۳۰۶ نفر خبر داد. طبق بیانیه این وزارتخانه، ۲۱۰۴۸ نفر نیز تاکنون با درجات مختلف زخمی شدهاند. همچنین از میان شهدا ۳۴۵۷ نفرشان کودک و ۲۱۳۶ نفر نیز زن هستند.
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