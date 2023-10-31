به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه تیم فوتبال نوجوانان ایران جهت حضور در مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال جهان صبح امروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم نوجوانان ایران در گروه C با تیم‌های برزیل، انگلیس و نیو کالدونیا رقابت می‌کند.

* یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یکی از میهمانان ویژه مراسم امروز بود که کنار میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون نشست. همچنین امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی بزرگسالان به همراه مارکار آقاجانیان و مجتبی محرمی نیز در این مراسم شرکت داشتند.

* مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز در مراسم بدرقه نوجوانان فوتبال ایران حضور داشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون به دلیل سفر به قطر برای حضور در مراسم برترین‌های سال آسیا در جمع امروز حضور نداشت و غایب بود.

* فدراسیون فوتبال همواره برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی شخصی را از داخل هیأت رئیسه یا مجموعه وزارت ورزش به عنوان رئیس کاروان برای پیگیری امور اجرایی تیم اعزام می‌کرد اما این بار هیچ خبری از حضور آنها در کاروان نوجوانان نیست. این در حالی است که میرشاد ماجدی به عنوان رئیس کمیته جوانان در مراسم بدرقه حضور داشت اما قرار نیست با این تیم راهی اندونزی شود.

* نبی، قلعه نویی و ماجدی جزو سخنرانان مراسم بدرقه امروز تیم نوجوانان بودند.