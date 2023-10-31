امیدواریم تیم نوجوانان از گروهش صعود کند/ همدلی خوبی در تیم هست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نبی که صبح امروز سه شنبه در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال نوجوانان ایران به مسابقات جام جهانی صحبت می کرد با اشاره به شرایط این تیم گفت: این تیم بازیکنان خوبی دارد که قطعا با همدلی و اتحاد بین آنها و کادر فنی و حمایت هایی که صورت گرفته است تلاش خواهند کرد در مسابقات جام جهانی نتایج ارزشمندی کسب کنند و باعث افتخار خانواده هایشان شوند.

نبی ادامه داد: در جلساتی که با عبدی داشتیم تاکید می کرد از تیم‌هایی مانند برزیل و انگلیس هیچ ترسی ندارند چرا که به بازیکنانش اعتقاد دارد. وقتی او به عنوان سرمربی نگران رویارویی با تیم های بزرگ نیست یعنی تیمش آماده است تا در جام جهانی نتایج خوبی کسب کند.

وی با بیان این که امیدوار است تیم نوجوانان از گروه خود صعود کند ادامه داد: همه جامعه فوتبال همدل هستند تا نوجوانان ایران نتیجه خوبی بگیرند چرا که حمایت قوی و معنوی خوبی پشت این تیم است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد شرایط تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: تیم ملی با وجود دیدارهای تدارکاتی که در ماه های گذشته برگزار کرده اما برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا کار سختی خواهد داشت.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده ویلموتس و نحوه تسویه با این مربی خارجی عنوان کرد: در خصوص ویلموتس بعد از اینکه رأی از سوی دادگاه CAS صادر و این رأی به فیفا و فدراسیون فوتبال ارسال شد. در ادامه فیفا با توجه به این که منابع ما در اختیار فیفا بود از محل آن منابع با ویلموتس تسویه کردیم. در حال حاضر هم طبق صورت حساب مالی که فیفا ارسال کرده است ۲۵ میلیون دلار طلب داریم و امیدواریم فیفا به اساس نامه خود احترام بگذارد و پول هایی که مربوط به فدراسیون فوتبال ایران است را آزاد کند. هرچند باشگاه های ما هم در این خصوص مشکل دارند، امیدواریم این مبالغ هر چه زودتر به دست ما برسد تا بتوانیم برنامه های خود را عملی کنیم.

نبی در خصوص صحبت های پیشکسوتان که حاشیه ساز می‌شوند ادامه داد: فوتبال حاشیه زیاد دارد اما بزرگان فوتبال در ایران نباید حاشیه سازی کنند. افرادی هستند که گاهی با بی اطلاعی از موضوعی حرف می زنند اما افرادی که پیشکسوت هستند و سابق تیم های ملی را هم دارند نباید حرفی بزنن که حاشیه ساز باشد. ما کمتر از ۸۰ روز تا جام ملت ها فرصت داریم ضمن اینکه در این میان مسابقات مقدماتی جام جهانی را هم در پیش داریم. لذا من از همه پیشکسوتان خواهش می‌کنم ما و تیم ملی را یاری و حمایت کنند. وزارت ورزش هم باید به وظایف خود در خصوص تیم ملی و فدراسیون عمل کند. دستکاه های مختلف کشور باید به تیم ملی و فدراسیون کمک کنند.

نبی در خصوص صحبت های امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی مبنی بر خوب نبودن شرایط تیم ملی تصریح کرد: صحبت های سرمربی تیم ملی را بد برداشت نکنید، تیم ملی در حال حاضر شرایط بسیار خوبی را دارد و همه همدل و یک دل آماده مسابقات پیش رو می‌شویم که در این میان باید همه با هم تعامل خوبی را هم داشته باشیم.

وی درباره درگیری هایی که بین فوتبالیست‌ها و ورزشکاران سایر رشته های ورزشی رخ داده است عنوان کرد: همه ورزشکاران تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند و فدراسیون هر رشته ورزشی هم خواسته هایی دارد که آن ها را دنبال می‌کند. اینکه ما با تلاش به خواسته های خودمان رسیدیم نباید سایر رشته های ورزشی ناراحت شوند، بلکه باید آنها هم تلاش کنند تا بتوانند شرایط را فراهم کنند.

نبی در خصوص اینکه آیا میزبانی از هنگ کنگ در تهران خواهد بود، عنوان کرد: بله، ۲۵ آبان در استادیوم آزادی میزبان این تیم هستیم. شرایط ورزشگاه هم خوب است. امیدواریم این دیدار به خوبی برگزار شود و تیم ملی این ۳ امتیاز را کسب کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تعویض چمن در زمین شماره یک کمپ تیم ملی، گفت: با توجه به اینکه به فصل سرما نزدیک هستیم، قرار است طبق گفته مهندس مشاور، فعلا زمین را برسانند تا منابع تامین شود و بعد ان‌شاالله کار اصلی را انجام بدهیم.