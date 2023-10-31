به گزارش خبرگزاری مهر، سایت مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی نوشت: اسرائیل از کمک‌های اطلاعاتی درباره نوار غزه از سوی جنگنده‌های آمریکایی برخوردار است. این جنگنده‌ها بر فراز مناطق شرقی دریای مدیترانه گشت زنی می‌کنند.

اکونومیست با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در حق ساکنان نوار غزه نوشت: تعداد کودکان فلسطینی که تاکنون در غزه قربانی شده اند از تعداد کودکانی که سالانه در تمام جنگ‌ها طی سه سال گذشته کشته شده اند فراتر رفته است.

این مجله به تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از اوضاع غزه اشاره و تاکید کرد: تعداد زیادی از خانه‌ها در نوار غزه تخریب شده اند و ۲۸۰ هزار فلسطینی بدون پناهگاه مانده اند.

روز گذشته سایت آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی از وجود یک پایگاه نظامی مخفی آمریکایی به نام «سایت ۵۱۲» در صحرای نقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی پرده برداشت و نوشت که ایالات متحده بی سر و صدا در حال توسعه این پایگاه است.

نویسندگان این گزارش به اسناد دولت آمریکا درباره این پایگاه دست یافته‌اند؛ آن‌ها توضیح دادند که این اسناد اطلاعات جدید و نادری ارائه می‌دهد. به نوشته اینترسپت، این پایگاه در کوهی به نام «هارگیرین» در ۳۲ کیلومتری غزه واقع شده است.

ارتفاع این کوه ۳۵۴ متر از سطح دریا بوده و دربرگیرنده تأسیسات مربوط به اقامت نظامیان آمریکایی با هزینه اولیه ۳۶ میلیون دلار خواهد بود.