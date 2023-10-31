ژاپن ۱۰ فرد و شرکت را به بهانه ارتباط با حماس تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه ژاپن امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ۹ فرد و یک شرکت به علت ارتباط با گروه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعمال کرده است.

بنابر این بیانیه مطابق با این تحریم‌ها، دارایی‌های متعلق به این افراد و این شرکت که تاکنون به حماس کمک مالی کرده‌اند، مسدود می‌شود.

تحریم‌های دولت ژاپن علیه حماس، چند روز پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه حماس اعلام می‌شود.

به نوشته الجزیره، توکیو تلاش دارد «موضع خوب و مناسبی» درباره جنگ اسرائیل علیه نوار غزه داشته باشد، زیرا تلاش دارد بین روابطش با آمریکا، نزدیک‌ترین متحدش، و روابط با شَرکای تأمین انرژِ در غرب آسیا تعادل برقرار کند.

بر اساس همین راهبرد فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن پیش از این عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری گروگان‌ها شد و در عین حال از مرگ غیرنظامیان و وخامت اوضاع انسانی در غزه، ابراز نگرانی کرد.

هفته پیش نیز مقامات ژاپن خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شدند تا کمک‌های انسان‌دوستانه به این منطقه ارسال شود، با این حال ژاپن روز جمعه به قطعنامه کشورهای عربی برای توقف جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس در مجمع عمومی سازمان ملل، رأی ممتنع داد و از آن دفاع نکرد.