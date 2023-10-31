قسام: حمله دقایق قبل اشغالگران را در شمال غزه درهم شکستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از فرماندهان میدانی گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها هم اکنون در دو محور جنوب غزه و منطقه التوأم و الکرامه در شمال غرب غزه وارد درگیری‌های شدیدی با اشغالگران اسرائیلی شدند.

این فرمانده قسام بیان کرد: نیروهای ما در حال نبرد سنگینی در محورهای جنوب شهر غزه و منطقه التوام و الکرامه در شمال غرب غزه هستند. در جریان این درگیری جنگ افزارهای اسراییلی رخنه کننده به محورهای شمال و جنوب غزه منهدم شده اند.

قسام اعلام کرد: ما نظامیان صهیونیست را پس از ورود به ساختمانی در بیت حانون درهم شکستیم. ما بولدوزر و ماشین آلات نظامی که مسیر را برای نیروهای پیاده باز می کردند را هدف قرار دادیم.

گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را که وارد شرق محله زیتون در غزه شده بود، با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منهدم کرده که در نتیجه این تانک دچار آتش‌سوزی شده است.

این در حالی است که دقایقی قبل، خبرنگار الجزیره از حرکت تانکهای رژیم صهیونیستی در محور شمال غرب غزه و جنوب آن خبر داده و اعلام کرد که تانکهای رژیم صهیونیستی با پوشش گسترده هوایی و دریایی در حال پیشروی هستند.