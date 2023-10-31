درگیری شدید مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غربی نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که هم اکنون درگیری‌های بسیاری شدیدی بین مبارزان مقاومت فلسطین و نیروهای اشغالگر صهیونیست در نزدیکی منطقه الکرامه در شمال غرب غزه در جریان است.

همزمان با این درگیری‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی در حال حمله هوایی و توپخانه‌ای شدید به این منطقه برای پوشش نیروهای خود است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای این رژیم طی ساعات اخیر در نوار مرزی باریکه غزه وارد درگیری‌های بسیار شدیدی با مبارزان مقاومت شده‌اند.

این در حالی است سخنگوی وزارت کشور فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای جزئیات ورود تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را تشریح کرد.

تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه

وی در این باره گفت: برخی از تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از منطقه شمال غربی نوار غزه به این باریکه نفوذ کرده و در شرایط کنونی در منطقه الکرامه مستقر شده اند.

وی افزود: همچنین تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از خیابان صلاح الدین در نوار غزه وارد این باریکه شده و در تلاش برای رسیدن به خیابان الرشید (خیابان ساحلی) برای قطع کامل ارتباط بخش شمالی از جنوب نوار غزه هستند.

این در حالی است که روز گذشته عملیات تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای ورود به غزه از خیابان صلاح الدین با مقابله نیروهای مقاومت ناکام مانده بود و آنها مجبور به عقب نشینی شده بودند.