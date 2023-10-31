حماس: حمله زمینی اشغالگران عملا شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی حماس به الجزیره اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی تانکهای خود را به مناطقی وارد کردند که در آن چیزی نیست.

وی افزود: اشغالگران در چند محور حمله زمینی انجام داد و عملا عملیات زمینی آنها شروع شده است اما نمی خواهند که به دلایل خاص آن را اعلام کنند.

سخنگوی حماس بیان کرد: اشغالگران در برخی محورها و مناطق کشاورزی و نیز برخی مناطق مسکونی تحرکاتی انجام داده اما دستاورد نظامی به دست نیاورده اند.

وی افزود: آنکه در ضربه نخست در طوفان الاقصی دشمن را غافلگیر کرده است غافلگیری های زیادی دارد و قسام کاملا آماده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را که وارد شرق محله زیتون در غزه شده بود، با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منهدم کرده که در نتیجه این تانک دچار آتش‌سوزی شده است.