  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

حماس: حمله زمینی اشغالگران عملا شروع شده است

حماس: حمله زمینی اشغالگران عملا شروع شده است

سخنگوی حماس اعلام کرد که حمله زمینی رژیم صهیونیستی به غزه عملا شروع شده است اما آنها دستاوردی نداشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی حماس به الجزیره اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی تانکهای خود را به مناطقی وارد کردند که در آن چیزی نیست.

وی افزود: اشغالگران در چند محور حمله زمینی انجام داد و عملا عملیات زمینی آنها شروع شده است اما نمی خواهند که به دلایل خاص آن را اعلام کنند.

سخنگوی حماس بیان کرد: اشغالگران در برخی محورها و مناطق کشاورزی و نیز برخی مناطق مسکونی تحرکاتی انجام داده اما دستاورد نظامی به دست نیاورده اند.

وی افزود: آنکه در ضربه نخست در طوفان الاقصی دشمن را غافلگیر کرده است غافلگیری های زیادی دارد و قسام کاملا آماده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را که وارد شرق محله زیتون در غزه شده بود، با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منهدم کرده که در نتیجه این تانک دچار آتش‌سوزی شده است.

کد مطلب 5926639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها