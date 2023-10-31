۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه های فرسوده آب نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه نیاز آبی استان در پیک مصرف به ۱۷ هزار لیتر می‌رسد، گفت: این میزان در زمان عادی ۱۳ هزار مترمکعب است.

وی شمار حلقه‌های چاه آب را ۷۴۱ حلقه ذکر کرد و گفت: ۸۸ درصد منابع آبی از سفره‌های آبی زیرزمینی تأمین می‌شود و۱۲ درصد باقی مانده از سه سد استان از جمله سد آیت الله صالحی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه تأمین آب از سدهای استان عقب هستیم، از تدوین برنامه برای ارتقای آبرسانی خبر داد و گفت: اگر سد هراز تکمیل شود ۱۴ شهر و روستا ازآب آشامیدنی سالم بهره می‌شوند.

برارزاده با عنوان اینکه سد انحرافی مرزن آباد منابع آبی چند شهر در نوشهر وچالوس را تأمین می‌کند، گفت: استفاده از آب‌های سطحی جزو برنامه‌های اصلی و اساسی است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه زیرساخت‌های استان برای سه میلیون نفر جمعیت است، گفت: مازندران باید در اعتبارات ملی دیده شود.

وی شمار تصفیه خانه‌های موجود در استان را شش واحد بیان کرد و گفت: چهار تصفیه خانه نیز امسال کلنگ زنی می‌شود و مردم از برکت و ثمرات آن استفاده می‌کنند.

وی ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی حسن کیف کلاردشت را از جمله خواسته‌ها برشمرد و گفت: در مازندران به دلیل ساخت وسازهای بی رویه در خارج از بافت، به شبکه‌های آب لطمه وارد می‌شود و بیش از ۲۰ هزار فقره انشعاب غیرمجاز در استان وجود دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران یادآور شد: در عرصه‌های جلگه‌ای جنگلی نیز انشعابات غیرمجاز وجود دارد که برای تحت پوشش قراردادن نیازمند حمایت هستیم.

برارزاده یادآور شد: اقتصاد آب نیازمند حمایت دارد و باید در این زمینه برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

وی با اظهار اینکه کمبودهای آب را با حفر چاه در حال رفع هستیم، گفت: نگاه ما رفتن به سمت آب‌های سطحی است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار و ۳۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی در استان فرسوده است، گفت: ۲۱ هزار کیلومتر شبکه آب در استان وجود دارد و برای اصلاح شبکه‌ها پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی میزان طلب از مشترکان را ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.