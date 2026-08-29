به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شرق مازندران که به مناسبت هفته دولت در گلوگاه برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت منابع آبی مازندران با میانگین کشور تفاوت قابل توجهی دارد و در حالی که حدود ۵۸ درصد آب شرب کشور از منابع سطحی تأمین میشود، این میزان در مازندران تنها ۲۰ درصد است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد آب مورد نیاز استان از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود و ادامه این روند، بهویژه در شرق مازندران، فشار زیادی بر منابع آبی وارد کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به شرایط بحرانی سفرههای زیرزمینی در شرق استان تصریح کرد: این منطقه به محدوده ممنوعه آبی تبدیل شده و سطح سفرهها به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر، کیفیت آب در برخی نقاط به وضعیت لبشور و لبتلخ رسیده است.
برارزاده ادامه داد: در چنین شرایطی حفر چاههای جدید یا صرفاً بهسازی چاههای موجود نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و باید الگوی تأمین آب در منطقه تغییر کند.
وی سد گلورد را یکی از مهمترین گزینهها برای تأمین آب پایدار شرق مازندران دانست و گفت: انتقال آب از این سد میتواند بخش قابل توجهی از نیاز شرب منطقه را پوشش دهد، اما روند اجرای این طرح به دلیل کمبود اعتبارات با کندی مواجه شده است.
مدیرعامل آبفای مازندران با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار برای این پروژه بیان کرد: مردم شرق استان نیازمند آب شرب پایدار هستند و برای عبور از شرایط موجود، به عزم ملی و اختصاص اعتبارات ویژه نیاز داریم.
۵۳۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی فرسوده است
برارزاده یکی دیگر از چالشهای حوزه آب استان را فرسودگی شبکههای آبرسانی عنوان کرد و گفت: مجموع شبکه آبرسانی مازندران حدود ۲۵ هزار کیلومتر است که بیش از پنج هزار و ۳۰۰ کیلومتر آن فرسوده بوده و نیازمند بازسازی است.
وی افزود: برای ساماندهی این وضعیت، قرارداد بازسازی یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده منعقد شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است
مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از فراهم شدن زمین برای احداث تصفیهخانههای فاضلاب در سه شهرستان شرقی استان خبر داد و اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای اجرای این طرحها در گلوگاه، بهشهر و نکا تأمین شده است.
برارزاده گفت: اجرای این تصفیهخانهها علاوه بر کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از فاضلاب، امکان استفاده مجدد از پساب در بخش کشاورزی و صنعت را فراهم میکند.
وی افزود: پساب تولیدی تصفیهخانه نکا حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه، بهشهر ۶۰۰ لیتر بر ثانیه و گلوگاه ۱۶۰ لیتر بر ثانیه پیشبینی شده است که میتواند بخشی از نیاز بخشهای پاییندست را تأمین کند.
۲۵۷ میلیارد تومان برای تأمین برق اضطراری تأسیسات آب
برارزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۲۵۷ میلیارد تومان برای خرید دیزل ژنراتور خبر داد و گفت: این اعتبار با دستور استاندار مازندران تأمین شده تا در شرایط بحرانی و هنگام قطعی برق، فعالیت تأسیسات آبرسانی متوقف نشود.
وی همچنین از جذب اعتبارات از محل طرحهای تنش آبی روستایی و بنیاد علوی خبر داد و افزود: در بهشهر نیز پیگیریهایی برای تأمین زمین مورد نیاز احداث مخزن جدید در حال انجام است تا مناطق بالادست ایستگاه گرگان و روستاهای اطراف از آب پایدار برخوردار شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران تأکید کرد: مسیر آینده تأمین آب استان باید به سمت استفاده بیشتر از منابع سطحی حرکت کند تا ضمن ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، زمینه کاهش مشکلات آبی و جلوگیری از مهاجرت مردم از مناطق شرقی استان فراهم شود.
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