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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

ظرفیت هیأت‌های مذهبی در اردبیل کاهش آسیب‌ها را به همراه داشته است

ظرفیت هیأت‌های مذهبی در اردبیل کاهش آسیب‌ها را به همراه داشته است

اردبیل- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ظرفیت خوبی که استان اردبیل در حوزه هیأت‌های مذهبی و برگزاری آیین‌های ماه محرم و صفر دارد، فرصتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده عصر سه‌شنبه در آئین تجلیل از برگزارکنندگان دومین «مهرواره هوای نو» در اردبیل اظهار کرد: قرار است این مهرواره در سال‌های آینده به صورت بین‌المللی برگزار شود تا ما بتوانیم ظرفیت خوبی را در تقویت نهادهای فراگیر عمومی با عنوان «هیأت‌های مذهبی و دینی» شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: فعالان هیأت‌های مذهبی و شرکت‌کنندگان در آئین‌های مختلف مناسبتی و ملی سعی می‌کنند اقدامات خیرخواهانه را در جامعه گسترش دهند که قطعاً عوامل مؤثر و همراه در این زمینه عقلانیت بیشتر و توجه به عواطف و شور و حال معنوی و ارزشی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: معرفت‌شناسی امام حسین (ع) و حادثه کربلا در قالب این هیأت‌ها بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد و رسالت هیأت‌های مذهبی تبیین چنین مسائل و مبانی است تا بتوان از فرهنگ حسینی و عاشورایی صیانت کرد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: استان اردبیل با داشتن هیأت‌های مذهبی، کانون‌ها و انجمن‌های دینی و اسلامی در سطح کشور، استانی پیشرو محسوب می‌شود که ضروری است تا در ارتقای برنامه‌ها و محتواهای غنی در این زمینه تلاشی مؤثرتر انجام شود.

وی از صاحبان هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی خواست تا در برگزاری برنامه‌ها از مبانی معرفتی به ویژه تفسیر و بیان پیام‌های قرآنی بیشتر استفاده شده تا جایگاه کلام الهی در این هیأت‌ها اعتلا پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل بیان کرد: ما قدردان مشارکت خوب هیأت‌های مذهبی در قالب «مهرواره هوای نو» هستیم که قطعاً زمینه حرکت تحولی در این بخش با برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی فراهم خواهد آمد.

کد مطلب 5926947

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