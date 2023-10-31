به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده عصر سه‌شنبه در آئین تجلیل از برگزارکنندگان دومین «مهرواره هوای نو» در اردبیل اظهار کرد: قرار است این مهرواره در سال‌های آینده به صورت بین‌المللی برگزار شود تا ما بتوانیم ظرفیت خوبی را در تقویت نهادهای فراگیر عمومی با عنوان «هیأت‌های مذهبی و دینی» شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: فعالان هیأت‌های مذهبی و شرکت‌کنندگان در آئین‌های مختلف مناسبتی و ملی سعی می‌کنند اقدامات خیرخواهانه را در جامعه گسترش دهند که قطعاً عوامل مؤثر و همراه در این زمینه عقلانیت بیشتر و توجه به عواطف و شور و حال معنوی و ارزشی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: معرفت‌شناسی امام حسین (ع) و حادثه کربلا در قالب این هیأت‌ها بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد و رسالت هیأت‌های مذهبی تبیین چنین مسائل و مبانی است تا بتوان از فرهنگ حسینی و عاشورایی صیانت کرد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: استان اردبیل با داشتن هیأت‌های مذهبی، کانون‌ها و انجمن‌های دینی و اسلامی در سطح کشور، استانی پیشرو محسوب می‌شود که ضروری است تا در ارتقای برنامه‌ها و محتواهای غنی در این زمینه تلاشی مؤثرتر انجام شود.

وی از صاحبان هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی خواست تا در برگزاری برنامه‌ها از مبانی معرفتی به ویژه تفسیر و بیان پیام‌های قرآنی بیشتر استفاده شده تا جایگاه کلام الهی در این هیأت‌ها اعتلا پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل بیان کرد: ما قدردان مشارکت خوب هیأت‌های مذهبی در قالب «مهرواره هوای نو» هستیم که قطعاً زمینه حرکت تحولی در این بخش با برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی فراهم خواهد آمد.