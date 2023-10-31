ظرفیت های معدنی همدان در رونق اقتصاد کشور تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه کشوری تعامل فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی با حضور ابراهیم مولابیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، محمدی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و شانیان مدیرکل صمت استان همدان و مهندس خزایی مدیرکل منابع طبیعی استان همدان برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با هدف همگرایی و هم افزایی در راستای ایجاد توسعه پایدار معادن برگزار شد مولابیگی گفت: در بخش معدن پتانسیل‌های خوبی داریم اما آنگونه که باید بهره برداری نشده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص بهره برداری بهینه و رونق معادن کشور گفت: اگر چه استان‌های غربی نسبت به مناطق جنوبی و جنوب شرقی پتانسیل کمتری دارند اما از استعداد و ظرفیت این مناطق به ویژه استان همدان باید به نحو مطلوب بهره برداری شود.

مدیرکل اکتشاف وزارت صمت خاطرنشان کرد: توسعه بخش معدن با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست از اولویت ما است که در فضایی تعاملی به دنبال تحقق اهداف پیش بینی شده هستیم.

مولابیگی با اشاره به نقش کمرنگ معدن در تولید ناخالص ملی تاکید کرد: باید از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد معدنی حرکت کنیم.