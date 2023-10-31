به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزه لو عصر سه شنبه در دیدار با نماینده مردم پیرانشهر و سردست در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: عملیات راهسازی در مسیرهای منتهی به شهرستان پیرانشهر در قالب سه قطعه در دست اجراست و ارزش این طرح‌ها بیش از ۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی و چهار خطه کردن محور پیرانشهر- سردشت با ۱,۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده در حال اجراست و ۲ کیلومتر از این طرح آسفالت شده است، افزود: عملیات عمرانی و زیرسازی در ۴ کیلومتر از محور پیرانشهر – سردشت در دست اجرا بوده و یک کیلومتر دیگر از این مسیر طی روزهای آینده آسفالت می‌شود.

حمزه لو با اشاره به اینکه طرح محور پیرانشهر- سردشت به صورت ۴ خطه بوده و این طرح مسیر دسترسی به پایانه مرزی تمرچین از جمله ترانزیت و حمل و نقل انواع کالا را رونق می‌بخشد، بیان کرد: محور ۹۳ کیلومتری پیرانشهر - سردشت امکان دسترسی ترانزیتی به گمرک تمرچین را از سمت جنوب استان فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای عملیات راهسازی در ۲ قطعه از محور نقده_ پیرانشهر_تمرچین، گفت: قطعه نخست بزرگراه نقده-پیرانشهر ۱۰ کیلومتر بوده که حدود ۵.۵ کیلومتر آن زیربار ترافیک رفته است.

حمزه لو با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این قطعه در دست اجراست و برای این طرح یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است، افزود: اجرای عملیات در بزرگراه نقده-پیرانشهر در راستای تسهیل تردد حمل‌ونقل در این مسیر انجام می‌گیرد تا شاهد کاهش بروز تصادفات و تلفات جاده‌ای باشیم.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: قطعه دوم بزرگراه نقده-پیرانشهر نیز که ۲۴ کیلومتر طول دارد و بیش از ۱۳ کیلومتر از آن زیربار ترافیک رفته و برای آن سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

حمزه‌لو گفت: طرح ساماندهی ۲.۵ کیلومتر از ورودی پیرانشهر از سمت نقده نیز پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و برای اجرای این طرح نیز ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن نیز، گفت: ۳۱ هکتار زمین مسکونی در شهرستان پیرانشهر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه برنامه ابلاغی ۴ ساله در شهرستان پیرانشهر ساخت ۶ هزار و ۸۱۵ واحد مسکونی در بخش‌های روستایی، خودمالکی، حمایتی و بازآفرینی است، گفت: در حال حاضر ۵۶۹ نفر از متقاضیان شهرستان پیرانشهر تأیید نهایی شده‌اند.

در ادامه این دیدار مسائل و موانع تأمین زمین در داخل شهر پیرانشهر و سردشت بررسی و تدابیر لازم برای این مسائل سنجیده شد.