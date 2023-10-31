حمله تروریستی در بلوچستان پاکستان/ ۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اَوت لوک ایندیا»، در حمله شبه نظامیان به مقر پلیس در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غربی پاکستان، حداقل ۵ نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته و ۲ فرد دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس پاکستان در این خصوص گفت که ۲۰ تروریست اوایل صبح امروز سه شنبه به مقر پلیس «نصیرآباد» (Naseerabad) در منطقه «تربت» (Turbat) در ایالت بلوچستان حمله کردند.

«محمد بلوچ» (Muhammad Baloch) افسر پلیس منطقه، این حمله را تأیید کرد و گفت که نیروهای پلیس تلاش کردند تا مهاجمان را مهار کنند؛ اما تعداد مهاجمان زیاد بود.

این در حالیست که تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

۷ مهر ماه هم بر اثر انفجار یک بمب دست ساز نزدیک مسجدی در «ماستونگ» (Mastung) در ایالت بلوچستان پاکستان ۵۲ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام رسانه‌ها، در این حادثه ۵۲ تَن نیز کشته شده اند.

این انفجار نزدیکی مسجدی رخ داد که در آن مردم برای جشن میلاد حضرت محمد (ص) (پیامبر گرامی اسلام) تجمع کرده بودند.