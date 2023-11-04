حمله به یک پایگاه نیروی هوایی در پنجاب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ارتش پاکستان امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «مهاجمان طالبان پاکستانی» پس از حمله به یک پایگاه هوایی در ایالت پنجاب در این کشور متحمل خسارت‌های زیادی شدند.

بر اساس بیانیه صادره، ارتش پاکستان در این خصوص اعلام کرد که نیروهای این کشور ۹ فرد متعلق به جنبش طالبان پاکستان را که امروز شنبه به یک پایگاه آموزشی نیروی هوایی در پنجاب حمله کردند، کشته اند.

در بیانیه ارتش پاکستان در این خصوص آمده است که «همه ۹ تروریست کشته شده اند».

این بیانیه افزود که عملیات به پایان رسیده است.

ارتش پاکستان پیشتر گفته بود که ۳ مَرد قبل از ورود به پایگاه هوایی مذکور کشته شدند و ۳ مهاجم دیگر در «گوشه ای گرفتار شده اند».

این در حالیست که خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گروه «تحریک جهاد پاکستان» (تی جی‌ پی) که یک گروه شبه نظامی تازه ایجاد شده وابسته به جنبش طالبان پاکستان (تی‌ تی‌ پی) است، در بیانیه‌ ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

مردان مسلح در ساعات اولیه صبح شنبه به پایگاهی در شهر میانوالی در مرکز ایالت پنجاب در نزدیکی سرحد ایالت خیبرپختونخواه یورش بردند که به گفته ارتش پاکستان «عملیات موفقیت آمیز توسط نیروهای امنیتی برای از بین بردن هرگونه تهدید احتمالی در منطقه اطراف راه اندازی شد».