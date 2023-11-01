به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در سمینار مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی گفت: مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش مغز متفکر دانشگاه ها هستند، در نتیجه توسعه آموزش پزشکی باید از مسیر مرکز مطالعات توسعه آموزش (EDC) بگذرد.

وی با بیان اینکه مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش (EDC و EDO)، مغز متفکر دانشگاه های علوم پزشکی هستند، افزود: تمام توان برای تقویت این مراکز و حل چالش های موجود از جمله بحث ساماندهی ساختار سازمانی، ارتقای اعضای هیات علمی و تامین منابع انسانی به کار گرفته شود.

باقری فرد افزود: مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش، به عنوان مراکز R&D (تحقیق و توسعه)، نباید کار اجرایی کنند بلکه تمام اقدامات در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی باید از مسیر EDC بگذرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر جایگاه برجسته و مهم مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش، بیان کرد : این مراکز باید در دانشگاه ها به رسمیت شناخته شود و ساختار آنها بر اساس نیاز به صورت قانونی شکل گیرد.

وی افزود : همچنین بخش های دانشجویی در EDC و EDO ها تقویت شود و در زمینه هویت بخشی این مراکز تلاش شود.

باقری فرد تصریح کرد: یکی از وظایف مهم EDC ها، ورود به بحث مطالعات درسی و کوریکولوم های آموزشی و انجام بررسی های کارشناسی بر روی آن است.