  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۵

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ساماندهی ساختار مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها

ساماندهی ساختار مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت از ساماندهی ساختار مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه‌ها و ورود این مراکز به بحث مطالعات درسی و کوریکولوم‌های آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در سمینار مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی گفت: مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش مغز متفکر دانشگاه ها هستند، در نتیجه توسعه آموزش پزشکی باید از مسیر مرکز مطالعات توسعه آموزش (EDC) بگذرد.

وی با بیان اینکه مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش (EDC و EDO)، مغز متفکر دانشگاه های علوم پزشکی هستند، افزود: تمام توان برای تقویت این مراکز و حل چالش های موجود از جمله بحث ساماندهی ساختار سازمانی، ارتقای اعضای هیات علمی و تامین منابع انسانی به کار گرفته شود.

باقری فرد افزود: مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش، به عنوان مراکز R&D (تحقیق و توسعه)، نباید کار اجرایی کنند بلکه تمام اقدامات در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی باید از مسیر EDC بگذرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر جایگاه برجسته و مهم مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش، بیان کرد : این مراکز باید در دانشگاه ها به رسمیت شناخته شود و ساختار آنها بر اساس نیاز به صورت قانونی شکل گیرد.

وی افزود : همچنین بخش های دانشجویی در EDC و EDO ها تقویت شود و در زمینه هویت بخشی این مراکز تلاش شود.

باقری فرد تصریح کرد: یکی از وظایف مهم EDC ها، ورود به بحث مطالعات درسی و کوریکولوم های آموزشی و انجام بررسی های کارشناسی بر روی آن است.

کد مطلب 5927265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها