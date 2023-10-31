  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

یک مقام مسئول خبر داد:

شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شود

شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شود

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از بازنگری شیوه نامه ارزشیابی اساتید و نحوه کیفیت تدریس و تشکیل کمیته بازخورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، سمینار دو روزه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از نهم تا دهم آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است.

دکتر حوریه محمدی - رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در این سمینار گفت: هدف از برگزاری این برنامه، بیان تجربیات، تبیین شرح وظایف مدیران EDC و EDO دانشگاه های علوم پزشکی و تقویت تعامل دوجانبه، ساماندهی چارت سازمانی و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشارکت فعال و شبکه سازی در راستای بهبود عملکرد و ارتقا کیفی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش است.

وی بیان کرد: بودجه لازم برای برگزاری دوره های توانمندسازی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش و کمیته های دانشجویی تامین شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس تحقق اهداف ارائه می شود.

محمدی از بازنگری شیوه نامه ارزشیابی اساتید و نحوه کیفیت تدریس و تشکیل کمیته بازخورد خبر داد و گزارش کلی از تعاملات مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی ارائه کرد.

برگزاری پنل های هم اندیشی با محوریت ارائه تجربیات دانشگاهها در مورد تعاملات مراکز EDC و EDO و نشست های کارگروه های تخصصی بر اساس حیطه های ۹ گانه شرح وظایف در دانشکده های علوم پزشکی از دیگر برنامه های طراحی شده برای این سمینار دو روزه است.

کد مطلب 5926701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها