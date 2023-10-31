به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، سمینار دو روزه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از نهم تا دهم آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است.

دکتر حوریه محمدی - رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در این سمینار گفت: هدف از برگزاری این برنامه، بیان تجربیات، تبیین شرح وظایف مدیران EDC و EDO دانشگاه های علوم پزشکی و تقویت تعامل دوجانبه، ساماندهی چارت سازمانی و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشارکت فعال و شبکه سازی در راستای بهبود عملکرد و ارتقا کیفی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش است.

وی بیان کرد: بودجه لازم برای برگزاری دوره های توانمندسازی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش و کمیته های دانشجویی تامین شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس تحقق اهداف ارائه می شود.

محمدی از بازنگری شیوه نامه ارزشیابی اساتید و نحوه کیفیت تدریس و تشکیل کمیته بازخورد خبر داد و گزارش کلی از تعاملات مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی ارائه کرد.

برگزاری پنل های هم اندیشی با محوریت ارائه تجربیات دانشگاهها در مورد تعاملات مراکز EDC و EDO و نشست های کارگروه های تخصصی بر اساس حیطه های ۹ گانه شرح وظایف در دانشکده های علوم پزشکی از دیگر برنامه های طراحی شده برای این سمینار دو روزه است.