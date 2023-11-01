به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاترشهر، طرح تبدیل حوض ضلع شمالی پارک دانشجو به محل اجرای نمایش آیینی با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ و مجموعه تئاترشهر از روز شنبه ۶ آبان ماه وارد فاز اجرایی شد.

محل اجرای نمایش‌های آیینی، به دلیل لزوم تناسب با طرح حریم مجموعه تئاترشهر که به تازگی به تأیید وزارت میراث فرهنگی رسیده است، توسط سروناز امتیازی، معمار طرح حریم، طراحی شده است.

طرح سن (صحنه) دایمی اجرای نمایش آیینی و ایرانی با الهام از صحنه گرد «تکیه دولت» و با توجه به نیازهای امروزی طراحی شده است، براساس طرح پیشنهادی صحنه نمایش، ۲۸۰ درجه و مدور است و یک پله مدور مرکزی، صحنه را به ۴ اتاق زیر سن متصل می کند که برای گریم هنرمندان، رختکن و انبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین صحنه نمایش به شکل نعل اسبی، دارای سه ردیف صندلی با ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ تماشاگر در نظر گرفته شده است. کف صحنه نیز از جنس بتونی و همسان با مصالح ساختمان تئاترشهر خواهد بود، در اطراف صندلی‌ها، میله‌هایی برای نصب سیستم صوتی و نور در نظر گرفته شده است که در فصل سرد، کاربری دومی به عنوان پایه خیمه و سرپوش نیز خواهند داشت.

شیوه اداره این سن (صحنه) دایمی برای اجرای نمایش آیینی، تعزیه، نقالی و ... طی امضای تفاهم نامه مشترکی میان شهرداری و مجموعه تئاترشهر، مشخص خواهد شد.