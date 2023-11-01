بهزاد عبدی آهنگساز «فردریک» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فردریک» جدیدترین اثر نمایشی حمیدرضا نعیمی از آذر سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
بهزاد عبدی از هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی ایران که پیشتر آهنگسازی اپراهای عروسکی «عاشورا»، «مولانا» و «حافظ» به کارگردانی بهروز غریبپور را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است، آهنگسازی «فردریک» را بر عهده گرفته است.
عبدی ۲ سیمرغ بلورین بهترین موسیقی را برای فیلمهای «آل» و «مزارشریف» در ۲ دوره جشنواره فیلم فجر از آن خود کرده است. وی آهنگسازی فیلمهایی چون «فرزند صبح»، «خانه پدری»، «دهلیز»، «سیانور»، «قاتل اهلی»، «سوفی و دیوانه»، «آبادان یازده ۶۰»، «علفزار» و «سرهنگ ثریا» را در کارنامه کاری خود دارد.
«فردریک» نوشته اریک امانوئل اشمیت، سرگذشت ستاره بازیگری تئاتر بولوار در پاریس و فرانسه قرن نوزدهم است. فردریک لومتر، بازیگری افسانهای است که تمام نقشها و ژانرها را آزموده است. او میلی سیریناپذیر برای بازیگری دارد. از لذاتِ زندگی چیزی نیست که تجربه نکرده باشد اما چند ماهی است که در میان تماشاگران متوجه دو چشمِ میشیرنگ میشود که در تاریکی فضای سالنِ نمایش همچون چشمانِ گربه میدرخشند و این سرآغازِ نمایشنامه شورانگیزِ اریک امانوئل اشمیت است.
به زودی اخبار و اطلاعات مربوط به بازیگران و دیگر عوامل نمایش «فردریک» منتشر میشود.
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