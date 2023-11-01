ارسال ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده تخلف صنفی به تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صفایی در حاشیه رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز از ۵۵۰ خودروی شاهین رونمایی شد و این خودروها به ناوگان حمل و نقل و لجستیک کشور ملحق می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تاکنون بخشی از بازرسی‌ها با اجاره ماشین انجام می‌شد که امروز این مشکل برطرف شد. عرصه را باید بر واحدهای صنفی متخلف تنگ کنیم و آرامش را به بازار برگردانیم.

صفایی با بیان اینکه بعد از تجهیز بخش بازرسی اصناف به خودروها، همه فعالیت بازرسان در سامانه نظارت و بازرسی انجام شود که در حال طراحی و در آستانه رونمایی است، گفت: سامانه نظارت و بازرسی بعد از رونمایی برای ارسال به تعزیرات به سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی متصل می‌شود.

به گفته این مقام صنفی تاکنون در کل کشور ۹۰ خودرو در مالکیت اتاق‌های اصناف بود و از ۱۵۰ خودرو هم به صورت استیجاری استفاده می‌کردند. اما از امروز با اضافه شدن ۵۵۰ خودروی نو، خودروهای مستهلک از گردونه خدمت خارج و مشکل بخش لجستیک و حمل و نقل بخش بازرسی اصناف نیز برطرف می‌شود. این خودروها به GPS متصل خواهند شد و به این ترتیب مسافت طی شده در سامانه مشخص خواهد بود. دقایق توقف خودرو در محل و حتی عملکرد راننده از نظر سرعت در حرکت هم قابل بررسی خواهد بود. با تجهیز بازرسان به تبلت این بازرسی‌ها به ویژه در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی سرعت قابل توجهی خواهد گرفت و نتیجه آن بلافاصله به سامانه مورد نظر تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور نیز گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ بازرس فعال داریم که برای تجهیز ایشان به زیرساخت‌های بازرسی هوشمند نیازمند ۷۵۰ تبلت هستیم. یکی از مشکلات ما در امر بازرسی فقدان شماره سه یا چهار رقمی مختص بازرسی اصناف است. به نحوی که مردم بتوانند ارتباط مستقیم با واحدهای بازرسی داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه روزی که تبصره «ش» ماده ۳۷ تصویب شد برخی معتقد بودند که نباید امر بازرسی از بازار به اصناف سپرده شود و می‌گفتند چاقو دسته خود را نمی‌برد، تصریح کرد: طی هفت ماهه امسال، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازرسی انجام شده، ۷۵ هزار پرونده به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان به تعزیرات ارائه شد. با این وجود، وجوه مربوط به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مربوط به بازگشت یک سوم از درآمدهای حاصل از جرایم دریافتی از خزانه به اتاق اصناف ایران بازنگشت.

صفایی در ادامه با اشاره به خطرات جانی بازرسان و شهادت تعدادی از آن‌ها در دوران شیوع بیماری کرونا، گفت: لازم است بازرسان به عنوان ضابط معرفی شوند و خطرات حین بازرسی برای ایشان کاهش داده شود.

وی از وزیر صمت خواست با حضور نمایندگان اصناف در ستاد تنظیم بازار موافقت کنند.