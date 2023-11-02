هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ساعتی پیش اعلام کرد که از بعد از ظهر امروز پنجشنبه تا شامگاه فردا جمعه ۱۲ آبان ماه فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های همرفتی در استان شدت می‌گیرد.

در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان اصفهان آمده است که رگبار باران، رعدوبرق و تند باد شدید موقتی و کاهش دید طی این مدت مناطقی از جمله شهر اصفهان، بویین و میان دشت، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شهرضا، صنعتی اصفهان، فرودگاه اصفهان، فریدونشهر، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز و ورزنه را فرا می‌گیرد.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان تشدید فعالیت سامانه ناپایدار بارشی طی ۲۴ ساعت پیش رو به اختلال درتردد، آبگرفتگی معابر عمومی به صورت محلی، شکل گیری روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی منجر می‌شود و لازم است که هم استانی طی این مدت ضمن اجتناب از تردد بویژه در جاده‌های کوهستانی، از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت کوهنوردی بپرهیزند و در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.

در هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و محدودیت در فعالیت‌های کشاورزی تاکید شده است.